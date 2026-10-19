مدير الأكاديمية العسكرية يوضح تفاصيل برنامج الـ6 أشهر: التأهيل تخصصي والتوعية القومية جزء أساسي من الدراسة

كشف اللواء أركان حرب محمد صلاح التركي، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، عن آليات الالتحاق بالبرنامج الذي تنظمه الأكاديمية لمدة 6 أشهر، موضحًا أن ترشيح المتقدمين يتم من خلال الوزارات والجهات التي يتبعونها، وفقًا لطبيعة البرنامج ومتطلباته، وليس من خلال مسار منفصل عن الجهات الحكومية المعنية.

وأكد التركي أن البرنامج لا يستهدف تقديم تدريبات عسكرية للمشاركين، وإنما يقوم على إعدادهم وتأهيلهم من خلال محتوى متخصص تشرف عليه الوزارة التابع لها كل متقدم، إلى جانب برنامج متكامل للتوعية القومية يهدف إلى تعزيز فهم المشاركين لطبيعة الدولة المصرية والتحديات التي تواجهها.

وأوضح مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن منتدى مصر 2026، أذاعتها قناة «إكسترا نيوز»، تحت عنوان «الشباب والرياضة: من إتاحة الفرص إلى صناعة التأثير»، أن البرنامج يعتمد على توزيع واضح للمسؤوليات بين الجهات المشاركة، بما يضمن تحقيق أهداف التأهيل العلمي والمعرفي، وربط التخصصات المختلفة بفهم أوسع للقضايا الوطنية والاستراتيجية.

الوزارات تتولى الجانب الأكبر من البرنامج

وأشار التركي إلى أن الوزارات التي ترشح المتقدمين تتولى تنفيذ 70% من محتوى البرنامج، من خلال الاستعانة بأساتذة وأكاديميين ومتخصصين في المجالات ذات الصلة، بما يضمن تقديم مواد علمية تتناسب مع طبيعة عمل المشاركين واحتياجات الجهات التي ينتمون إليها.

وأضاف أن هذا التوزيع يتيح لكل وزارة التركيز على الجوانب التخصصية التي تحتاج إليها، مع الاستفادة من الخبرات العلمية والأكاديمية في تقديم المحتوى، بما يسهم في تطوير معارف المشاركين وتعزيز قدراتهم في المجالات المرتبطة بعملهم.

ويعكس هذا النظام، وفقًا لتوضيحات مدير الأكاديمية، أهمية التكامل بين المؤسسات الحكومية والأكاديمية في إعداد الكوادر، من خلال الجمع بين المعرفة التخصصية والتأهيل العام، بما يساعد على بناء فهم أشمل للمسؤوليات الوطنية وطبيعة العمل داخل مؤسسات الدولة.

30% من البرنامج للتوعية القومية والأمن القومي

وأوضح مدير الأكاديمية العسكرية أن النسبة المتبقية من البرنامج، والبالغة 30%، تُخصص للتوعية القومية، وتتضمن موضوعات تتعلق بمفهوم الدولة، والأمن القومي، والاستراتيجية، إلى جانب التعريف بأسلوب الحياة داخل الأكاديمية.

وتستهدف هذه المحاور، بحسب حديثه، تعريف المشاركين بالأطر العامة التي تحكم عمل الدولة، وتعزيز إدراكهم لطبيعة التحديات التي تواجه الأمن القومي، فضلًا عن توضيح أهمية الاستراتيجية في التعامل مع القضايا المختلفة، بما يتجاوز حدود التخصص الوظيفي لكل مشارك.

ويأتي تخصيص جزء من البرنامج لهذه الموضوعات في إطار الاهتمام بتوسيع المعرفة بالقضايا الوطنية، وإتاحة الفرصة أمام المشاركين لفهم العلاقة بين مسؤوليات مؤسسات الدولة ومفاهيم الأمن والاستقرار والتنمية.

منتدى مصر 2026 يناقش دور الشباب في صناعة التأثير

وجاءت تصريحات التركي خلال جلسة «الشباب والرياضة: من إتاحة الفرص إلى صناعة التأثير»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، الذي يناقش قضايا الشباب وآليات تعزيز مشاركتهم في مختلف المجالات، وأهمية تحويل الفرص المتاحة إلى مشاركة فعالة ذات تأثير في المجتمع.

وسلطت الجلسة الضوء على أهمية الاستثمار في قدرات الشباب وتطوير معارفهم، إلى جانب دور المؤسسات التعليمية والحكومية في إعداد الكوادر القادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة في مسارات العمل الوطني.

وتبرز تفاصيل البرنامج الذي استعرضها مدير الأكاديمية العسكرية المصرية طبيعة المنهج القائم على الجمع بين التأهيل التخصصي والتوعية القومية، مع توزيع الأدوار بين الوزارات المعنية والأكاديمية، بما يحدد بوضوح طبيعة الدراسة خلال الأشهر الستة، بعيدًا عن مفهوم التدريب العسكري التقليدي.