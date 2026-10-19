استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على شارع الجلاء بمدينة غزة

استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن طائرة مُسيرة إسرائيلية قصفت مجموعة من الفلسطينيين في شارع الجلاء شمال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة ستة آخرين، نقلوا على إثرها إلى مستشفى الشفاء.

ووفق مصادر طبية، ارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 74,480 شهيدا، و175,539 مصابا.

وبينت المصادر ذاتها أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,522، والإصابات إلى 5,421، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 839.