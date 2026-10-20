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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بتمويل يصل إلى 1.25 مليون يورو... المعهد الأوروبي للابتكار والتكنولوجيا يطلق دعوة جديدة لتعزيز قدرات مؤسسات التعليم العالي

بتمويل يصل إلى 1.25 مليون يورو... المعهد الأوروبي للابتكار والتكنولوجيا يطلق دعوة جديدة لتعزيز قدرات مؤسسات التعليم العالي
بتمويل يصل إلى 1.25 مليون يورو... المعهد الأوروبي للابتكار والتكنولوجيا يطلق دعوة جديدة لتعزيز قدرات مؤسسات التعليم العالي
أ ش أ

 أطلق المعهد الأوروبي للابتكار والتكنولوجيا، دعوة جديدة تهدف إلى تعزيز قدرات مؤسسات التعليم العالي على تحويل أبحاثها إلى ابتكارات في مجالي التصنيع والتقنيات العميقة، إذ تأتي هذه الدعوة في إطار "مبادرة المعهد الأوروبي للابتكار والتكنولوجيا للتعليم العالي"، وهي تهدف إلى مساعدة الجامعات على تطوير مهارات الابتكار وريادة الأعمال وتحسين خدمات نقل التكنولوجيا، فضلا عن بناء روابط أقوى مع قطاع الأعمال.

وبميزانية قدرها 40 مليون يورو يخصصها المعهد، سيتم توفير تمويل يصل إلى 1.25 مليون يورو لكل مشروع يتم اختياره، وذلك على مدى 18 شهرا. وتدعو المبادرة ائتلافات تضم مؤسسات التعليم العالي وشركات ومنظمات بحثية وهيئات عامة، فضلا عن شركاء آخرين في منظومة الابتكار، إلى تقديم طلباتهم.

كما تتماشى هذه الدعوة مع مبادرات الاتحاد الأوروبي، مثل "اتحاد المهارات" والخطة الاستراتيجية لتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، و"بوصلة التنافسية"، و"اتفاقية الصناعات النظيفة" .

وستعمل المشروعات المختارة على تعزيز قدرات مؤسسات التعليم العالي من خلال تنمية مهارات الابتكار وريادة الأعمال والملكية الفكرية لدى الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية، لا سيما في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والمجالات ذات الصلة الوثيقة بالابتكار في قطاعي التصنيع والتقنيات العميقة، كذلك ستسهم هذه المشاريع في تحسين تبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا، وإدارة الملكية الفكرية، إلى جانب بناء روابط أقوى مع الشركاء في القطاع الصناعي، والمستثمرين، وشبكات الابتكار. وسيتم دعم هذه الروابط من خلال "مجتمعات المعرفة والابتكار" التابعة للمعهد الأوروبي للابتكار والتكنولوجيا.

المعهد الأوروبي للابتكار والتكنولوجيا تعزيز قدرات مؤسسات التعليم العالي ابتكارات في مجالي التصنيع والتقنيات العميقة مبادرة المعهد الأوروبي للابتكار والتكنولوجيا للتعليم العالي

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