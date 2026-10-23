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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نائب رئيس الوزراء: برنامج متكامل للتحول الاقتصادي لرفع الإنتاجية وزيادة التشغيل

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن المرحلة الحالية تتطلب تنفيذ برنامج متكامل للتحول الاقتصادي، يستهدف رفع مستويات الإنتاجية وزيادة معدلات التشغيل.

وأوضح عيسى، أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستهدف الانتقال إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية واستدامة، مع تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحسين كفاءة الأداء.

وأشار إلى أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب العمل على تطوير هيكل الاقتصاد، وزيادة الإنتاجية، وتوفير فرص العمل، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.

الاقتصاد الإنتاجية النمو الاقتصادي

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