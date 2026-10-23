تقرير: إدارة ترامب رحلت نحو مليون مهاجر خلال أول 18 شهرا من ولايتها الثانية

كشف تقرير تحليلي حديث أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رحّلت نحو 980 ألف مهاجر من الولايات المتحدة خلال الأشهر الـ18 الأولى من ولايته الرئاسية الثانية، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات من جانب تيار متشدد في ملف الهجرة، يرى أن الإجراءات المتخذة لم تصل إلى المستوى المطلوب لإبعاد المهاجرين المقيمين بصورة غير قانونية.

وذكر التقرير - الذي نُشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في عدد اليوم الجمعة- أن ترامب عاد إلى البيت الأبيض في 20 يناير 2025، متعهدًا بترحيل مليون مهاجر سنويًا، إلا أن إدارته أوقفت نشر الإحصاءات التفصيلية المتعلقة بعمليات الترحيل، ما صعّب تقييم مدى تنفيذ حملتها لتشديد إنفاذ قوانين الهجرة.

وأعد التقرير مارك روزنبلوم، الرئيس السابق لمكتب إحصاءات الأمن الداخلي التابع لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، الذي غادر منصبه خلال يوليو الماضي، مستندًا إلى سجلات أخرى جرى الحصول عليها عبر طلبات الاطلاع على المعلومات العامة، وتحليلها من جانب مجموعات مستقلة.

وشملت إجمالي عمليات الإبعاد الوارد في التقرير نوعين من الإجراءات؛ أولهما "الإبعاد الرسمي"، الذي تترتب عليه عواقب قانونية أشد، وثانيهما "الإعادة"، وهي إجراء أقل صرامة من الناحية القانونية.

وأوضح التقرير أن متوسط عمليات الإبعاد الرسمية في عهد ترامب بلغ نحو 380 ألف حالة سنويا، وهو معدل يقل عن المتوسط المسجل خلال الولاية الرئاسية الأولى للرئيس الأسبق باراك أوباما، والبالغ 392 ألف حالة سنويًا.

وأضاف أن متوسط عمليات الإبعاد الرسمية خلال الولاية الثانية لأوباما كان أقل قليلا من 380 ألف حالة سنويا، فيما سجل العام المالي 2013 أعلى عدد من هذه العمليات على الإطلاق، بواقع 432 ألف حالة.

يأتي التقرير وسط جدل بشأن حصيلة سياسة الترحيل التي تتبناها إدارة ترامب، في ظل تعهداتها بتكثيف إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة، وانتقادات من مؤيدي تشديد هذه السياسات الذين يطالبون باتخاذ خطوات أوسع لإبعاد المهاجرين غير الحاصلين على وضع قانوني من البلاد.