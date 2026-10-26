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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 26 أكتوبر 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا

حظك اليوم وتوقعات الابراج
حظك اليوم وتوقعات الابراج
حياة عبد العزيز

حظك اليوم وتوقعات الأبراج من أبرز ما يبحث عنه الأشخاص في بداية كل يوم جديد، للبحث عن أسرار علم الفلك وكيفية التصرف في بعض المواقف المهنية أو الشخصية.

وفي خلال هذا التقرير نستعرض حظك اليوم وتوقعات الاثنين 26 أكتوبر 2026 على الصعيد المالي والصحي والعاطفي.

برج الحمل وحظك اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026

 يُثير كوكب الزهرة مشاعر جياشة حول الممتلكات المشتركة والعلاقات الحميمة، بينما يُغريك تراجع كوكب أورانوس بقول شيء مفاجئ أو إرسال رسالة نصية لا يمكنك التراجع عنها.

برج الثور وحظك اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026

 راجع ميزانيتك قبل أن تنفق باندفاع، يُسلط كوكب الزهرة الضوء على شراكاتك، بينما يجعل تراجع أورانوس الإنفاق الاندفاعي وتغير القيم أكثر صعوبة في تجاهلهما. قد تتساءل عما إذا كانت العلاقة الحالية توفر لك ما يكفي من الإثارة أو الحرية.  

برج الجوزاء وحظك اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026

يلفت كوكب الزهرة الانتباه إلى العمل والصحة والعادات اليومية، أو ربما من خلال انجذاب غير متوقع لشخص تراه بانتظام مع ذلك، فإن تراجع كوكب أورانوس في برجك يجعلك قلقًا ومتشوقًا للخروج عن المألوف، لكن لا تستسلم لكل نزوة. 

 برج السرطان وحظك الاثنين 26 أكتوبر 2026

 راقب علاقاتك العاطفية وعاداتك الإنفاقية، يُعزز كوكب الزهرة جاذبيتك ورغبتك في الانغماس في شغفك، بينما يُثير تراجع كوكب أورانوس مشاعر غير متوقعة قد لا تفهمها تمامًا بعد يساعدك تدوين اليوميات أو قضاء بعض الوقت في هدوء على ترتيب أفكارك وعندما يدخل القمر برج الجدي، يمكنك أن تُضفي نفس الثبات على شريك حياتك أو صديقك المقرب

برج الأسد وحظك اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026

 وجود المريخ في برجك يمنحك الحافز، واقترانه مع زحل يكافئك على ثباتك على هدفك الكبير، سواء كان ذلك التعلّم، أو السفر، أو حتى معتقدًا تستكشفه. تُركّز الزهرة على شؤون منزلك وعائلتك، بينما يُشعرك تراجع أورانوس بعدم الاستقرار في علاقاتك وخططك الجماعية. 

برج العذراء وحظك اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026 

  أن المحادثات والنقاشات في محيطكِ أكثر حدة من المعتاد، بينما تُعالجين الأمور بهدوء في الخفاء. استريحي وأعيدي ترتيب أفكاركِ قبل أن تغرقي في التفكير الزائد الليلة، سيكون المنزل هو المكان الذي تشعرين فيه بالراحة والاسترخاء.

برج الميزان وحظك اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026

 في الوقت نفسه، يُسلط تراجع أورانوس الضوء على معتقدات غير مستقرة قد تُثير لديك رغبة في الهروب، بينما يُشجعك زحل على أن تكون واقعيًا في علاقاتك. 

برج العقرب وحظك اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026

  تريّث في المشاريع المشتركة في الوقت الحالي. بمجرد دخول القمر برج الجدي، ستُصبح المحادثات المهمة في محيطك المباشر ذات أولوية.

برج القوس وحظك اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026 

 خذ قسطًا من الراحة وأعد ترتيب أفكارك، وجود الزهرة في بيتك الثاني عشر يُشير إلى رغباتك الدفينة أو انجذابك الخفي، بينما يُثير تراجع أورانوس تساؤلًا حول ما إذا كنت بحاجة إلى مزيد من الحرية أم مزيد من الإثارة في علاقتك. لا تتخذ قرارًا اليوم. 

برج الجدي وحظك اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026 

يُضفي القمر تركيزًا على روتينك اليومي، لذا فهذا وقت مناسب لتبسيط وتحسين العمليات التي تُسيّر يومك بسلاسة. قد يُقدّم لك الأصدقاء والزملاء نصائح مفيدة، وحسك المهني قوي، لذا لا تتردد في التعبير عن رأيك عند الضرورة

برج الدلو وحظك اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026 

 وجود الزهرة في برجك المهني يُسلّط الضوء على الجاذبية والأمور المالية، بينما يُثير تراجع أورانوس نزعةً تمرديةً في علاقاتك العاطفية وإبداعك. قاوم رغبتك في المُقامرة بأيٍّ منهما، ومع دخول القمر برج الجدي، خذ قسطًا من الراحة والتفكير قبل مُواجهة مُتطلبات اليوم.

برج الحوت وحظك اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026 

 قد يكون الأمر متعلقًا بالأمور المالية المشتركة، أو العلاقات الحميمة، أو موضوع عاطفي كنت تتجنبه. على أي حال، الليلة فرصة لإعادة النظر في كيفية تعاملك مع كل هذا. كن صادقًا بشأن احتياجاتك، خاصةً فيما يتعلق بحدودك الشخصية. 

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