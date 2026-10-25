بث مباشر.. انطلاق فعاليات النسخة التاسعة من أسبوع القاهرة للمياه تحت رعاية الرئيس السيسي

في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ انطلاق فعاليات النسخة التاسعة من أسبوع القاهرة للمياه تحت رعاية الرئيس السيسي.

وتنطلق فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه في الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر 2026، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار المياه حافزًا للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام.

يشهد الأسبوع برنامجاً مكثفاً يضم 114 جلسة فنية وعلمية بمشاركة واسعة من منظمات دولية مثل "الفاو"، واليونسكو، والاتحاد الأوروبي، وتتمحور النقاشات حول:

إدارة الموارد المشتركة: حوكمة المياه العابرة للحدود وفقاً للقانون الدولي لتعزيز الاستقرار الإقليمي.

تأمين النظم الغذائية: الاعتماد على تحلية المياه معالجة مياه الصرف الصحي باستخدام الطاقة المتجددة.

الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا: تسخير موجة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتحقيق استدامة الموارد المائية.