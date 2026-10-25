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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

6349 فرصة عمل في 11 محافظة.. اعرف الأماكن والتفاصيل

النشرة القومية للتشغيل
النشرة القومية للتشغيل

أعلنت وزارة العمل، اليوم الأحد عن 6349 فرصة عمل جديدة وفرتها 46 شركة من شركات القطاع الخاص في 11 محافظة، وذلك ضمن نشرة التوظيف الأسبوعية التي تصدرها الوزارة بصفة منتظمة، في إطار توجه الدولة نحو توفير فرص عمل حقيقية ولائقة، ومواصلة جهود مواجهة البطالة، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب للاندماج في سوق العمل.

وتتوزع فرص العمل الجديدة على محافظات القاهرة، والشرقية، وبني سويف، والمنوفية، والوادي الجديد، والإسكندرية، والسويس، والأقصر، والقليوبية، وكفر الشيخ، وبورسعيد، بما يعكس استمرار جهود وزارة العمل لتوسيع نطاق التشغيل وإتاحة فرص متنوعة أمام الشباب في مختلف المحافظات.

وأكد حسن رداد، وزير العمل، أن توفير فرص العمل يأتي في مقدمة أولويات الوزارة، مشيرًا إلى استمرار العمل على توسيع مسارات التشغيل بالتعاون مع القطاع الخاص، بالتوازي مع تنفيذ برامج التدريب المهني وتنمية مهارات الشباب، وربط التأهيل باحتياجات أصحاب الأعمال ومتطلبات سوق العمل، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة والحصول على فرص عمل لائقة.

ودعا الوزير الشباب إلى الإقبال على الفرص المعلنة والتقدم للوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم، مؤكدًا أن الوزارة تواصل جهودها لفتح مسارات جديدة أمام الباحثين عن العمل، وتحويل احتياجات منشآت القطاع الخاص إلى فرص تشغيل حقيقية تدعم الإنتاج وتوفر مصدر دخل مستقرًا للشباب.

وشدد رداد على أن دور الوزارة لا يقتصر على إعلان فرص العمل، بل يمتد إلى متابعة جديتها على أرض الواقع، والتأكد من التزام الشركات المعلنة بالضوابط القانونية، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة، وضمان حقوق العاملين، موجهًا مديريات العمل بالمحافظات بمتابعة إجراءات التقديم والتيسير على الشباب الراغبين في الالتحاق بالوظائف المعلنة.

وأوضح وزير العمل أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية في جهود توفير فرص العمل، باعتبار أصحاب الأعمال شركاء رئيسيين في دفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أهمية تحقيق التوافق بين احتياجات المنشآت ومهارات الشباب، بما يدعم استقرار علاقات العمل ويحقق مصالح طرفي العملية الإنتاجية.

ويمكن للراغبين في التقدم للوظائف المعلنة التوجه إلى مديريات العمل بالمحافظات، أو الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو التواصل مباشرة مع الشركات المعلنة، وفقًا لإجراءات التقديم الخاصة بكل فرصة، مع متابعة التفاصيل والبيانات المنشورة عبر القنوات الرسمية لوزارة العمل.

وتأتي نشرة التوظيف الأسبوعية ضمن جهود الوزارة المستمرة لتوسيع قاعدة التشغيل، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، والتوسع في التدريب المهني وتنمية المهارات، بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة للشباب، ودعم استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز مسيرة التنمية والإنتاج.…

وزارة العمل النشرة القومية للتوظيف النشرة القومية للتشغيل فرص عمل بالداخل

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