الإعصار "تشامبي" يواصل تحركه نحو كيوشو اليابانية وسط توقعات بتحوله إلى منخفض مداري خلال الساعات المقبلة

يواصل الإعصار "تشامبي"، المعروف أيضًا باسم الإعصار رقم 30، تحركه باتجاه جزيرة كيوشو اليابانية، وسط توقعات بضعفه تدريجيًا قبل تحوله إلى منخفض مداري خارج استوائي غدًا الاثنين.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، في بيان، بأن الضغط الجوي في مركز الإعصار بلغ 996 هكتوباسكال في الساعة التاسعة صباح اليوم الأحد، فيما وصلت سرعة الرياح القصوى اللحظية إلى 30 مترًا في الثانية.

وأضافت الهيئة أن الإعصار من المتوقع أن يواصل تحركه نحو الشمال الشرقي خلال اليوم، مع تراجع قوته تدريجيًا قبل تحوله إلى منخفض خارج استوائي يوم الاثنين.