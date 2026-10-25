الخارجية الروسية : استئناف الحوار مع الناتو مرهون بالتخلي عن سياسة احتواء روسيا

قالت ناتاليا فوزينكوفا ، نائبة رئيس الوفد الروسي ونائبة الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، بأن استئناف الحوار مع حلف شمال الأطلسي "الناتو" يظل مستحيلاً ما دام الحلف متمسكًا بسياسة "احتواء" روسيا.

وأضافت فوزينكوفا خلال مناقشة موضوعية بعنوان "نزع السلاح والأمن الإقليمي"، في إطار اللجنة الأولى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة: "لكن ما دام الناتو لا يتخلى عمليًا عن سياسة "احتواء" روسيا، فإن أي محاولات لاستئناف الحوار في في هذا المجال محكوم عليها بالفشل، كما هو متوقع"،حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" اليوم /الأحد/.

وأشارت إلى أن موسكو لا تزال منفتحة على الانخراط البنّاء مع الدول الغربية بشأن قضايا نزع السلاح والأمن، شريطة أن تبدأ هذه الدول الالتزام بمبادئ المساواة والاحترام المتبادل، والمراعاة الواجبة لمخاوف روسيا المشروعة ومتطلباتها المبررة فيما يتعلق بأمنها الدفاعي.