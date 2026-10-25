الإعصار "فانس" يواصل قوته قبالة سواحل المكسيك وسط تحذيرات من أمواج خطرة واضطراب البحر

يواصل الإعصار "فانس" تحركه في المحيط الهادئ قبالة السواحل المكسيكية، محافظًا على قوته عند الفئة الثانية، وسط مخاوف من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج على امتداد أجزاء من الساحل المطل على المحيط.

وذكر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن الإعصار تصاحبه رياح مستمرة تصل سرعتها إلى 175 كيلومترًا في الساعة، ويتمركز على بُعد نحو 590 كيلومترًا جنوب غرب مدينة أكابولكو، ويتحرك باتجاه الشمال الغربي بسرعة تبلغ نحو 11 كيلومترًا في الساعة.

وأضاف المركز أن الإعصار لا يستهدف حاليًا بصورة مباشرة مناطق سكنية رئيسية، ولم تصدر تحذيرات أو إنذارات ساحلية بشأنه حتى صباح اليوم /الأحد/، إلا أن تأثيراته بدأت تتسبب في أمواج خطرة واضطراب البحر قبالة أجزاء من الساحل المكسيكي.

وأشار إلى أن اشتداد الإعصار إلى الفئة الثالثة سيجعله الإعصار الكبير الحادي عشر في موسم المحيط الهادئ الحالي، وهو ما قد يعادل رقمًا قياسيًا تاريخيًا في عدد الأعاصير الكبرى خلال موسم واحد.