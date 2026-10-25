بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة بصربيا

فتحت مراكز الاقتراع في مختلف أنحاء صربيا أبوابها صباح اليوم الأحد، لاستقبال الناخبين في الانتخابات البرلمانية المبكرة، على أن يستمر التصويت حتى الساعة الثامنة مساءً، بالتوقيت المحلي، مع فتح وإغلاق مراكز الاقتراع في الخارج في المواعيد نفسها، رغم اختلاف المناطق الزمنية.

وذكر موقع " إن 1 صربيا " الإخباري، أنه يحق لنحو 6 ملايين و451 ألفًا و292 ناخبًا الإدلاء بأصواتهم في 8392 مركز اقتراع داخل صربيا، إلى جانب 93 مركزًا في الخارج، لاختيار ممثليهم من بين 18 قائمة انتخابية تتنافس على 250 مقعدًا في البرلمان.

وسجل ما مجموعه 102 ألف و147 مواطنًا صربيًا أسماءهم للتصويت خارج البلاد، عبر 93 مركز اقتراع موزعة على 37 دولة بينما سجل نحو 19 ألفًا و800 ناخب في البوسنة والهرسك المجاورة، حيث ستُجرى عملية التصويت في 27 مركزًا من إجمالي المراكز الخارجية.