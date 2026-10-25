بلغاريا تبدأ التصويت لانتخاب الرئيس السابع بمشاركة 6.59 مليون ناخب

بدأ المواطنون في بلغاريا اليوم /الأحد/ التصويت لانتخاب الرئيس السابع للبلاد ونائبه، بمشاركة نحو 6.59 مليون ناخب مؤهل حيث يتنافس فيها 27 قائمة مرشحين لمنصبي الرئيس ونائب الرئيس.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي، على أن يستمر التصويت حتى الثامنة مساءً، مع إمكانية تمديده حتى التاسعة مساءً إذا ظل ناخبون ينتظرون الإدلاء بأصواتهم، بحسب الجدول الزمني للجنة الانتخابات المركزية.

وأوضحت وكالة أنباء " بي تي إيه " البلغارية أن 46 ألفًا و ناخبا واحدا مؤهلون للمشاركة في الانتخابات للمرة الأولى، فيما تتوافر أنظمة التصويت الإلكتروني عبر الآلات في 9373 مركز اقتراع داخل البلاد، بإجمالي 11 ألفًا و622 آلة، بينها 2249 مركزًا مجهزًا بآلتين.

كما توفر السلطات ترتيبات خاصة لتسهيل مشاركة الناخبين ذوي الإعاقة، من بينها قوالب اقتراع لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر، ومراكز مجهزة لاستقبال الأشخاص ذوي صعوبات الحركة، إلى جانب إتاحة التصويت بصورة مستقلة للناخبين ذوي الإعاقة البصرية وفق الإجراءات المعتمدة.

ومن المقرر أن تبدأ لجان الاقتراع في حصر الأصوات وإعداد المحاضر عقب انتهاء التصويت، على ألا يتم ذلك قبل الثامنة مساءً .. وتلتزم لجان الانتخابات الإقليمية بإعلان النتائج في دوائرها وإحالتها إلى لجنة الانتخابات المركزية خلال 48 ساعة من إغلاق مراكز الاقتراع.

وبحسب القواعد الدستورية البلغارية، يفوز المرشحان لمنصبي الرئيس ونائب الرئيس من الجولة الأولى إذا حصلا على أكثر من نصف الأصوات الصحيحة، بشرط مشاركة أكثر من نصف الناخبين المؤهلين .. وفي حال عدم تحقق هذه الشروط، تُجرى جولة إعادة في الأول من نوفمبر المقبل بين الزوجين الحاصلين على أعلى عدد من الأصوات.