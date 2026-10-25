روبيو: العلاقات بين الولايات المتحدة وكازاخستان تشهد أقوى مراحلها تاريخيا

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن العلاقات بين الولايات المتحدة وكازاخستان تشهد أقوى مراحلها في التاريخ، وذلك تزامنا مع الاحتفال بمرور 35 عاما على إقامة العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك في بيان أصدره روبيو لتهنئة حكومة وشعب كازاخستان بمناسبة احتفالهم بـ "يوم الجمهورية" اليوم الأحد، بحسب الخارجية الأمريكية.

وقال روبيو: "نحن نعمل معا على تعزيز الأمن الإقليمي، وتوسيع التعاون الاقتصادي، وتوفير فرص تجارية جديدة تجمع بين طموحات كازاخستان والابتكار الأمريكي، بما يعود بالنفع على كلا البلدين".

وأشار روبيو إلى أن الولايات المتحدة تقدر دور كازاخستان كقوة دبلوماسية رائدة وداعم قوي لمبادرات السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد أن الولايات المتحدة تتطلع إلى تعزيز شراكتها مع كازاخستان خلال العام المقبل، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال عملهما المشترك في إطار صيغة "C5+1".