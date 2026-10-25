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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجابون: إعادة تفعيل شبكات التواصل الاجتماعي بعد انقطاع دام ثمانية أشهر

الجابون: إعادة تفعيل شبكات التواصل الاجتماعي بعد انقطاع دام ثمانية أشهر
الجابون: إعادة تفعيل شبكات التواصل الاجتماعي بعد انقطاع دام ثمانية أشهر
أ ش أ

 أعلنت الهيئة العليا للاتصالات في الجابون (HAC)، إعادة تفعيل شبكات التواصل الاجتماعي في البلاد التي كانت معطلة منذ أكثر من ثمانية أشهر.

وقال "جان كلود فرانك ميندوم" المتحدث باسم الهيئة العليا للاتصالات- في بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني- إن "الهيئة قررت رفع قرار تعليق شبكات التواصل الاجتماعي"، حسبما ذكرت صحيفة "لوفيجارو" الإخبارية الفرنسية، اليوم /الأحد/.

وشمل الانقطاع، منصتي "فيسبوك" و"تيك توك" (الأكثر استخداما في هذا البلد الواقع بوسط أفريقيا، والذي يبلغ عدد سكانه قرابة 5ر3 مليون نسمة)، بالإضافة إلى "يوتيوب" و"إنستجرام"، في حين ظل تطبيق "واتساب" يعمل بشكل جزئي.

وبحسب الهيئة التنظيمية، كان الهدف من هذا الانقطاع هو "تمكين الحكومة من تكييف الترسانة القانونية، بهدف تنظيم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي بشكل أفضل".

وفي شهر أكتوبر الجاري، فرضت ليبرفيل إلزامية تحديد الهوية بشكل رسمي على جميع المستخدمين الجابونيين، منهية بذلك حالة إخفاء الهوية عبر الإنترنت في البلاد.


و أعربت الهيئة العليا للاتصالات عن ارتياحها لـ "تطوير تعاون نشط مع كل من تيك توك، وميتا، ويوتيوب"، يهدف بشكل خاص إلى "تحسين مراقبة المحتويات المنشورة" على هذه المنصات.

وكانت الهيئة- المسئولة عن تنظيم قطاع الإعلام في الجابون- قد أعلنت في 17 فبراير الماضي عن هذا التعليق "حتى إشعار آخر"، مبررة ذلك بنشر "محتويات تمس باستقرار مؤسسات الجمهورية وبالأمن القومي".

الهيئة العليا للاتصالات في الجابون HAC شبكات التواصل الاجتماعي جان كلود فرانك ميندوم المتحدث باسم الهيئة العليا للاتصالات

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