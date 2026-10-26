ثلاثة برامج توعوية لتعزيز الوعي البيئي والصحي بجامعة قناة السويس

نفذت جامعة قناة السويس ثلاثة برامج توعوية وتدريبية استهدفت تعزيز الوعي البيئي لدى الطالبات، وتنمية مهارات الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي لدى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وترسيخ ثقافة التعايش السلمي وقبول الآخر لدى الطلاب، وذلك في إطار دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونشر المعرفة وبناء الوعي لدى مختلف فئات المجتمع.

تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الأستاذة الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمود فرج، عميد كلية الزراعة، والدكتور أحمد أنور عبد الغني، عميد كلية الطب، والدكتور محمود الضبع، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وبإشراف الدكتورة عبير هجرس، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد وصفي، وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال الوكيل، وكيل كلية الآداب والعلوم الإنسانية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وفي إطار تعزيز الثقافة البيئية لدى النشء، نُفذ يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر 2026 برنامج تدريبي بعنوان «حول الوعي البيئي (التلوث بأنواعه)»، بمدرسة الشهيد عمرو وهيب الإعدادية، حاضر فيه الدكتور باسم محسن السيد، المدرس بقسم الأراضي والمياه بكلية الزراعة بجامعة قناة السويس، واستهدف البرنامج 30 طالبة، ونُفذ بالتعاون بين إدارة تدريب أفراد المجتمع وإدارة التنمية المستدامة بإدارة شمال الإسماعيلية.

وتناول البرنامج أنواع التلوث البيئي في جمهورية مصر العربية، والتحديات المرتبطة به وسبل مواجهتها، مع توضيح أبرز أنواع التلوث ومصادره وأسبابه، وفي مقدمتها تلوث الهواء الذي يمثل أحد أبرز التحديات في المدن الكبرى، وتلوث المياه بنهر النيل والمصارف، وتلوث التربة والمخلفات الصلبة، إلى جانب التلوث الضوضائي، بما يسهم في تعريف الطالبات بأبعاد المشكلة البيئية وانعكاساتها على صحة الإنسان وجودة الحياة.

كما استعرض المحاضر الوسائل المتبعة لمواجهة التلوث البيئي والجهود الوطنية في هذا المجال، ومنها التحول إلى الطاقة النظيفة من خلال وضع استراتيجية لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع الإشارة إلى مشروع بنبان للطاقة الشمسية.

وتناول كذلك تشديد الرقابة البيئية من خلال تطبيق القوانين للحد من انبعاثات المصانع، وإنشاء شبكات لمراقبة جودة الهواء، واستخدام منظومة الإنذار المبكر لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.

وتطرق البرنامج إلى أساليب الإدارة المستدامة للمخلفات، وتطبيق مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR) لدعم إعادة تدوير المخلفات وتشجيع الصناعات القائمة على التدوير، إلى جانب أهمية رفع مستوى الوعي والمشاركة المجتمعية من خلال إدماج الثقافة البيئية في المناهج الدراسية ووسائل الإعلام، وإطلاق حملات توعوية لتشجيع ترشيد الاستهلاك، ودعم مبادرات زراعة الأشجار بما يسهم في حماية البيئة والحفاظ على صحة المواطنين.

وفي سياق تنمية المهارات الصحية وتعزيز القدرة على التعامل مع الحالات الطارئة، نظمت الجامعة يوم السبت الموافق 24 أكتوبر 2026 برنامجًا تدريبيًا بعنوان «الإنعاش القلبي الرئوي للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة»، وذلك بقاعة إدارة تدريب أفراد المجتمع، بالتعاون بين الإدارة العامة لمشروعات البيئة، ممثلة في إدارة تدريب أفراد المجتمع، وكلية الطب. واستهدف البرنامج 16 مستفيدًا ومستفيدة.

وشارك في تقديم البرنامج الدكتورة رشا محمد أحمد حسن، الأستاذ المساعد بقسم طب الطوارئ بكلية الطب، والدكتورة ياسمين السيد محمد مصطفى، المدرس بقسم طب الطوارئ بكلية الطب، والدكتورة أمل إبراهيم سيد أحمد، المدرس بقسم طب الطوارئ بكلية الطب، كما حاضرت الدكتورة خديجة محمد أحمد، المدرس بقسم الطب الشرعي والسموم بكلية الطب، في محور الإسعافات الأولية وأهميتها.

وتناول البرنامج مفهوم الإسعافات الأولية باعتبارها المساعدة الأولية التي يقدمها الفرد، سواء كان متخصصًا أو غير متخصص، لشخص يتعرض لحالة تهدد حياته أو قد تسبب إعاقة أو ألمًا شديدًا، بهدف المحافظة على حياته والحد من المضاعفات لحين نقله إلى المستشفى أو وصول الفريق الطبي. كما ركز على أهمية التدريب على الإسعافات الأولية في تمكين الفرد من مساعدة نفسه والآخرين، وتنمية الشعور بالرضا عن تقديم المساعدة، والاستعداد للتعامل مع الكوارث والطوارئ، خاصة في الحالات التي تقل فيها الخدمات الطبية أو يتأخر وصولها.

واستعرض البرنامج الهدف الأساسي للإنعاش القلبي الرئوي، والمتمثل في بدء سلسلة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الحياة، ودعم وصول الأكسجين إلى المخ للمحافظة على حيوية خلاياه. كما تناول أهمية استخدام جهاز مزيل الرجفان الخارجي الآلي (AED) أثناء الإسعافات الأولية، ودوره في زيادة فرص نجاة المصابين، مع التأكيد على أهمية نشر هذه الأجهزة في الأماكن العامة، مثل المكتبات العامة والمطارات والأسواق.

وأوضح التدريب أن أجهزة الصدمات الكهربائية الآلية صُممت لتكون سهلة الاستخدام من جانب أفراد المجتمع، إذ توفر تعليمات صوتية واضحة ورسومًا توضيحية ترشد المستخدم إلى خطوات التعامل مع الجهاز بأمان، دون اشتراط المعرفة المسبقة بطرق استخدامه، بما يدعم سرعة الاستجابة للحالات الطارئة ويعزز فرص إنقاذ الحياة.

وفي إطار الاهتمام ببناء الوعي الفكري والاجتماعي لدى الطلاب، نفذت الجامعة يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر 2026 برنامجًا تدريبيًا بعنوان «التعايش السلمي وقبول الآخر»، بمدرسة الفاروق عمر الثانوية بنين، بالتعاون مع توجيه التربية الاجتماعية بإدارة شمال الإسماعيلية، واستهدف البرنامج 30 طالبًا، بمشاركة 4 مشاركين. وحاضرت فيه الدكتورة ندى محمد كمال، المدرس بقسم الفلسفة الحديثة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية.

وتناول البرنامج عددًا من المحاور الهادفة إلى ترسيخ قيم التعايش السلمي وتعزيز ثقافة احترام الاختلاف، حيث ركز على احترام الذات باعتباره أساسًا لاحترام الآخرين، وأهمية الحوار النقدي الفعال في تبادل الأفكار ومناقشة القضايا المختلفة بصورة واعية ومسؤولة، فضلًا عن رفض التطرف والعنصرية ونشر قيم التسامح والتفاهم المتبادل.

كما ناقش البرنامج العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وقيم القبول المتبادل، وأهمية التعامل الواعي مع التطورات التكنولوجية في ضوء القيم الإنسانية والمجتمعية، إلى جانب تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ الشعور بالانتماء والمسؤولية تجاه المجتمع، بما يسهم في إعداد جيل قادر على احترام التنوع والتعامل الإيجابي مع الآخرين.

ونُفذت البرامج الثلاثة في إطار جهود الإدارة العامة لمشروعات البيئة بجامعة قناة السويس، من خلال إدارة تدريب أفراد المجتمع، وبالتعاون مع الكليات والجهات المعنية، بما يعزز التكامل بين الجامعة والمؤسسات التعليمية والمجتمع المحلي، ويدعم نشر الوعي البيئي والصحي والاجتماعي، وتنمية المهارات الحياتية، وترسيخ السلوكيات الإيجابية لدى مختلف الفئات المستهدفة.

وتولى تنفيذ البرامج ومتابعتها كل من المهندسة وفاء إمام أحمد، مدير عام مشروعات البيئة، والمهندس أحمد رمضان سعيد، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.