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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري يبحث تدعيم الإدارة المستدامة للموارد المائية مع نظيره الأوزبكي

الدكتور هاني سويلم و السيد شافكات خامراييف، وزير الموارد المائية بجمهورية أوزبكستان
الدكتور هاني سويلم و السيد شافكات خامراييف، وزير الموارد المائية بجمهورية أوزبكستان
حنان توفيق

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، شافكات خامراييف، وزير الموارد المائية بجمهورية أوزبكستان، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتحديد مجالات العمل ذات الأولوية.

وقد شهد الدكتور سويلم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين المركز القومي لبحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري، ومركز البحوث المائية الأوزبكي، للتعاون فى مجال البحث العلمى والدراسات البحثية المشتركة بين الجانبين، وقام بالتوقيع  وزير الموارد المائية الأوزبكى والدكتور شريف محمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه.

كما تم استعراض موقف مذكرة التفاهم الموقعة سابقا بين البلدين، والتى تشتمل على التعاون فى مجالات تحديث نظم الري والصرف، وتحسين إنتاجية المياه وكفاءة استخدامها، وتبادل الخبرات وتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة.

وأكد الجانبان على مواصلة تفعيل بنود المذكرة، وعقد اجتماع لمجموعات العمل المشتركة لتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية والأنشطة المقترحة وآليات التنفيذ والمتابعة، مع التأكيد على أهمية تبادل نتائج التطبيقات التجريبية، وتنظيم الزيارات الفنية والميدانية، واستكشاف فرص تنفيذ مشروعات تجريبية مشتركة.

وأشار الدكتور سويلم إلى أهمية تعزيز التعاون الفني مع الجانب الأوزبكي في إطار الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، والاستفادة من الخبرات المصرية في الإدارة الحديثة والذكية للموارد المائية، بما يشمل إعادة استخدام المياه، والتحول الرقمي، ونظم الرصد والقياس، وأنظمة المراقبة والتحكم عن بُعد (SCADA)، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ونظم دعم اتخاذ القرار والإنذار المبكر، إلى جانب الإدارة المستدامة للمياه الجوفية والري الذكي وحصاد مياه الأمطار وتطوير محطات الرفع باستخدام تقنيات موفرة للطاقة.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان تطلعهما إلى تعزيز التعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة، من خلال تفعيل مجموعات العمل المشتركة، وتبادل الخبرات والمعارف والتطبيقات الناجحة، وتحديد خطوات تنفيذية واضحة تدعم الإدارة المستدامة للموارد المائية وتحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وزير الموارد المائية الأوزبكي بجمهورية أوزبكستان المركز القومي لبحوث المياه

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