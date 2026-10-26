قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جوتيريش: الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب يجب أن تستند إلى القانون الدولي
وزير التعليم: زيادات أجور المعلمين من أكبر الزيادات وستصل ل 15 ألف جنيه
يناير يفتح باب الرحيل والاحتراف العربي.. هل اقتربت علاقة الزمالك مع أحمد فتوح من خط النهاية؟
378 فرصة عمل جديدة بالقليوبية.. رواتب تصل لـ13 ألف جنيه في 3 شركات كبرى
حدث تاريخي في لندن لأول مرة.. موعد حفل الكرة الذهبية 2026 الليلة
تعاون بين الكهرباء وEDRA العالمية في الطاقة المتجددة ومشروعات البنية التحتية
وزير المالية يعلن زيادة مرتبات المعلمين ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه
اكتمال النصاب القانوني لـ الجمعية العمومية لنادي سيراميكا كليوباترا| صور
وزير التعليم : معلمو مصر أبطال يعملون في ظروف صعبة "واحنا في ضهرهم"
وزير الخارجية: لا استقرار في المنطقة دون حل القضية الفلسطينية
بدء مؤتمر وزيرا التعليم والمالية لإعلان تنفيذ تكليفات الرئيس بمنتدى مصر
بعد قليل .. مؤتمر صحفي لوزيري التعليم والمالية لإعلان توصيات منتدى مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تحليل مخدرات وكشف طبي على الطفلة منة.. تفاصيل جديدة في واقعة ضرب أب لابنته بالإسكندرية

الطفلة منه ضحية والدها بالإسكندرية
الطفلة منه ضحية والدها بالإسكندرية
أحمد بسيوني

شهدت واقعة الطفلة “منة” ضحية والدها بالإسكندرية تفاصيل جديدة بعدما قررت جهات التحقيق توقيع الكشف الطبي على الطفلة وإجراء تحليل مخدرا للاب المتهم.. 

توقيع الكشف الطبي على الطفلة

قررت النيابة العامة عرض الطفلة «منة ع. ع»، البالغة من العمر 12 عامًا، على مصلحة الطب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي عليها وبيان طبيعة الإصابات التي لحقت بها وأسبابها، في إطار التحقيقات الجارية بشأن اتهام والدها بالتعدي عليها بالضرب داخل منطقة بشاير الخير غرب الإسكندرية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه الطفلة وهي تستغيث بإحدى جاراتها، مع ظهور آثار إصابات على جسدها، ما أثار تفاعلًا واسعًا ومطالبات بتوفير الحماية اللازمة لها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط والد الطفلة، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الواقعة، وفحص الأدلة والاستماع إلى أقوال الأطراف المعنية.

ومن المنتظر أن يسهم تقرير الطب الشرعي في تحديد طبيعة الإصابات وأسبابها، ومدى توافقها مع ملابسات الواقعة، بما يدعم استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء ما تسفر عنه.

تحليل مخدرات للأب 

طلبت النيابة العامة إخضاع والد الطفلة «منة»، البالغة من العمر 12 عامًا، للفحص بمصلحة الطب الشرعي، للكشف عن مدى تعاطيه المواد المخدرة، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن اتهامه بالتعدي عليها بالضرب وإصابتها داخل منطقة بشاير الخير غرب الإسكندرية.

يأتي قرار الفحص في ضوء التحقيقات المستمرة لكشف ملابسات الواقعة، التي أثارت موجة من الغضب والتعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو ظهرت فيه الطفلة وهي تستغيث بإحدى جاراتها، بينما بدت عليها آثار إصابات متفرقة.

في سياق متصل، كشف محمود عاشور، شقيق الأب المتهم، عن تفاصيل تتعلق بالأوضاع الأسرية للطفلة، متحدثًا عن خلافات متكررة ومخاوف قال إنها كانت تنتابه بشأن سلامتها، مشيرًا إلى أنه تولى وزوجته رعايتها خلال فترات من طفولتها.

شقيق المتهم الاب دائم بالاعتداء على الطفلة

واتهم شقيق المتهم، حسب روايته، شقيقه بالاعتداء على الطفلة بصورة متكررة، مدعيًا أن الاعتداءات تضمنت خلع أظافرها باستخدام الأسنان، إلى جانب ضربها بالعصي وأدوات أخرى، مؤكدًا أنه شاهد آثار إصابات في أجزاء متفرقة من جسدها.

وأوضح أنه كان يشعر بالقلق على الطفلة في ظل الخلافات الأسرية، لافتًا إلى قوة علاقته بها، إذ كان يعتبرها بمثابة ابنته، وهو ما دفعه، وفقًا لأقواله، إلى محاولة الاطمئنان عليها والتدخل لمساعدتها.

وأضاف محمود عاشور أنه صُدم عندما تمكن من رؤية الطفلة، فقرر اصطحابها إلى المستشفى لإجراء الفحوص الطبية اللازمة، موضحًا أنه توجه بها إلى مستشفى خاص لإجراء الأشعة والفحوصات، قبل انتقاله إلى مستشفى الميري لاستكمال الرعاية الطبية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تداول مقطع فيديو ظهرت فيه الطفلة وهي تستغيث بإحدى جاراتها، مع ظهور آثار إصابات على جسدها، ما أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بتوفير الحماية اللازمة لها ومحاسبة المسؤول عن إيذائها حال ثبوت الاتهامات.

وعلى خلفية الواقعة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط والد الطفلة، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث، وفحص الأدلة والتقارير الطبية، والاستماع إلى أقوال الأطراف المعنية.

ومن المنتظر أن تسهم نتائج الفحوص الطبية وتحليل المخدرات، إلى جانب التحريات وأقوال الشهود، في استكمال التحقيقات وتحديد حقيقة الاتهامات وظروف وقوع الحادث.

ضحية والدها بالإسكندرية تفاضيل جديدة الطفلة “منه” توقيع الكشف الطبي على الطفله تخليل مخدرات للأب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل إلى 7300 جنيه.. ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم

البنزين

بعد القرارات الجديدة وزيادة الدولار.. أسعار البنزين اليوم في مصر

محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية البحرية يكرّمان نجل الشهيد أحمد المنسي في حفل تخرجه

محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية البحرية يكرمان نجل الشهيد أحمد المنسي في حفل تخرجه

الزمالك

إدارة الزمالك تحيل ملف التعاقد مع اللاعبين الأجانب إلى النيابة

الدولار

رايح على فين..ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم

أنابيب البوتاجاز

رسميا بعد قرار لجنة التسعير.. أسعار أنابيب البوتاجاز اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026

آخر وقت لصلاة العشاء

ما هو آخر وقت لصلاة العشاء؟.. الإفتاء توضح حكم تأخيرها إلى منتصف الليل

صاحبه ترند بحبك يا هضبة

أنا قد أبوكي.. معجبة عمرو دياب: حبي للهضبة عفوي

ترشيحاتنا

مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026 والقنوات الناقلة

الكرة الذهبية

ميسي يتربع على عرش الكرة الذهبية.. ورونالدو يطارده في قائمة أساطير الجائزة

يونس إبراهيم

خاص | منتخب مصر يستهدف ضم يونس إبراهيم لاعب برايتون الإنجليزي في معسكر مارس

بالصور

100جيجا بـ150 جنيها.. أسعار الإنترنت الجديدة بعد قرارات الحكومة

اسعار الانترنت الجديدة
اسعار الانترنت الجديدة
اسعار الانترنت الجديدة

وزير الري: مصر حريصة على تعزيز العمل العربي المشترك وتبادل الخبرات لتحقيق الأمن المائي

وزير الري يفتتح المؤتمر العربي السابع للمياه
وزير الري يفتتح المؤتمر العربي السابع للمياه
وزير الري يفتتح المؤتمر العربي السابع للمياه

البيضاء بـ84 جنيها.. أسعار الفراخ والبانيه والبيض اليوم بالأسواق

اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم

محمد محسن أول الحضور.. تشييع جثمان المنتج حسام علوان بالسيدة نفيسة

جنازة المنتج حسام علوان
جنازة المنتج حسام علوان
جنازة المنتج حسام علوان

فيديو

نقل عدد من الأطفال بطريقة تعرض حياتهم للخطر

فوق السقف وبيضحكوا.. فيديو صادم لنقل طلاب مدارس بالنهضة

حقيقية مرض عائشة الكيلاني

بعد سنوات من الغياب.. ظهور عائشة الكيلاني يكسر قلوب محبيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: كيف تستلهم مصر مسارها.. حين يلتقي الدستور بالسيادة والعدالة الاجتماعية في الفكر التركي

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: المعادن النادرة لا تدرك صحة البيئة المناخية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

المزيد