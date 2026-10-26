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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة يهنئ ناصر مندور باستمراره رئيسًا لجامعة قناة السويس

خلال اللقاء
خلال اللقاء
الإسماعيلية انجي هيبة

تقدم الدكتور عادل حسن، رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، بخالص التهنئة إلى الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بمناسبة تجديد ثقة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واستمرار سيادته رئيسًا للجامعة لفترة ثانية، تقديرًا لما قدمه من جهود مخلصة في تطوير المنظومة الجامعية، ودعم مسيرة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأعرب الدكتور عادل حسن عن اعتزازه بهذه الثقة الرئاسية، متمنيًا للدكتور ناصر سعيد مندور دوام التوفيق والسداد في مواصلة مسيرة الإنجازات، وتحقيق المزيد من التقدم والتميز لجامعة قناة السويس، بما يعزز مكانتها الأكاديمية والبحثية، ويدعم دورها في إعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات التنمية والتطور.

وأكد رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية عمق العلاقات والترابط الوثيق بين جامعتي قناة السويس والإسماعيلية الجديدة الأهلية، باعتبارهما شريكين في تحقيق رؤية متكاملة لتطوير التعليم الجامعي بإقليم القناة، مشيرًا إلى أن التعاون المستمر بين الجامعتين يمثل ركيزة أساسية لتبادل الخبرات الأكاديمية والإدارية، وتطوير البرامج التعليمية، ودعم البحث العلمي والابتكار، إلى جانب تعزيز التكامل في تقديم الخدمات التعليمية والمجتمعية.

كما أشار إلى أن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، بوصفها امتدادًا أكاديميًا منبثقًا من جامعة قناة السويس، تعتز بما يجمع الجامعتين من روابط مؤسسية وعلمية، وما تشهده العلاقة بينهما من تعاون وتنسيق يسهمان في الارتقاء بجودة العملية التعليمية، وتوفير بيئة جامعية محفزة للإبداع والتميز، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تطوير منظومة التعليم العالي وبناء الإنسان.

واختتم الدكتور عادل حسن تهنئته بالتأكيد على تمنياته للدكتور ناصر سعيد مندور بمزيد من النجاح والتوفيق في أداء مهامه، ومواصلة جهوده في دعم مكانة جامعة قناة السويس، وتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الجامعتين، بما يحقق أهدافهما المشتركة ويخدم طلابهما والمجتمع.

الإسماعيلية جامعة قناة السويس جامعة الإسماعيلية الأهلية

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