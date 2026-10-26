وزير الأوقاف يفتتح دورة تدريبية جديدة للأئمة من مسجد المغفرة بالعجوزة.. صور

شهد الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، افتتاح دورتي «أصول الفكر المعتدل» و«تحسين الأداء اللغوي» بمسجد المغفرة بالعجوزة، التابع لإدارة أوقاف شمال الجيزة، ضمن برنامج التدريب الميداني لأئمة الوزارة بمحافظة الجيزة، بحضور الشيخ محمود أبو العزايم - مساعد الوزير لشئون التدريب والمراكز الثقافية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، والشيخ محمد مجدي عوض - مدير الإدارة العامة للتدريب، والشيخ سيد عمارة - مدير مديرية أوقاف الجيزة، والدكتور محمود خليل - وكيل المديرية، والشيخ محسن أحمد عبد الظاهر - مدير إدارة شمال الجيزة.

واستُهلت الفعاليات بتلاوة قرآنية للقارئ الشيخ عيد الهنداوي، أعقبها لقاء لوزير الأوقاف مع الأئمة المشاركين، تناول خلاله أهمية التدريب الميداني في تيسير مشاركتهم، وتنمية قدراتهم، وتوفير الوقت والجهد، بما يسهم في تعزيز كفاءتهم العلمية والفكرية واللغوية، وينعكس إيجابًا على أدائهم الدعوي.

وأوضح الوزير أن البرنامج يستهدف تدريب ألف إمام خلال الشهر الأول، من خلال مسارين متكاملين؛ يُعنى الأول «أصول الفكر المعتدل» بترسيخ الفهم الصحيح للدين ومواجهة الفكر المتطرف، فيما يستهدف الثاني «تحسين الأداء اللغوي» تنمية مهارات الإلقاء والتعبير، وتعزيز سلامة اللغة العربية وحسن توظيفها في الخطاب الدعوي.

وبيّن أن البرنامج يمتد شهرًا بإجمالي مائة ساعة تدريبية، يعقبها إجراء اختبارات لتقييم مستوى المشاركين وتحديد العناصر المتميزة، مع تخصيص جوائز مالية بقيمة ثلاثين ألف جنيه للمركز الأول، وخمسة وعشرين ألف جنيه للمركز الثاني، وعشرين ألف جنيه للمركز الثالث؛ تشجيعًا على الاجتهاد والتميز.

وأكد وزير الأوقاف أن مسئولية الإمام تتجاوز حدود دوره داخل المسجد، لتمتد إلى الإسهام في بناء وعي المجتمع وتوجيه الأسر والبيوت، مشيرًا إلى أن التعامل مع رواد المساجد، بوصفهم ضيوف الرحمن، يستلزم الجمع بين العلم الصحيح والرحمة وحسن البيان.

وفي سياق حديثه عن مواجهة الغلو والتكفير، شدد الوزير على عظم دور أئمة وزارة الأوقاف في تحصين المجتمع من الفكر المتطرف، وضرورة ترسيخ الفهم المنضبط للنصوص الشرعية، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إن مما أتخوف عليكم رجلًا قرأ القرآن...»؛ موضحًا خطورة الانحراف في فهم النصوص، وأن القراءة وحدها لا تكفي ما لم تقترن بصحيح الفهم والبصيرة.

وتناول الوزير أهمية التمكن من أدوات اللغة والبيان في إعداد الإمام، موضحًا أن نجاح الخطاب الدعوي يرتبط بسلامة النحو والبلاغة، وجودة الإلقاء، وحسن توظيف الصوت في إيصال المعاني والتأثير في المستمعين

واختُتم اللقاء بفتح باب الحوار مع الأئمة المشاركين، حيث استمع الوزير إلى مداخلاتهم وتساؤلاتهم وأجاب عنها، مؤكدًا أهمية التواصل المباشر معهم والاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم في تطوير منظومة التدريب.

ومن المقرر أن تستكمل فعاليات البرنامج التدريبي بإدارة أوقاف البدرشين بعد ذلك، ضمن خطة الوزارة لتطوير الأداء الدعوي، وتعزيز القدرات العلمية والفكرية واللغوية للأئمة.