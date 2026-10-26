بتكلفة 90 مليون جنيه.. محافظ الوادي الجديد تشهد بدء التشغيل التجريبي لمركز الرحمة المهداة

شهدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد بدء التشغيل التجريبي لـمركز "الرحمةالمُهداة" لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمركز الداخلة، وذلك بحضور الأستاذ مصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية الشرعية الرئيسية، والأستاذ حامد محمد القائم بأعمال سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، ووفد طبي متخصص من الجمعية الشرعية الرئيسية بالقاهرة.

حيثُ شهدت الفعاليات توقيع الكشف الطبي على عدد من الحالات بحضور نخبة من أطباء الجمعية الشرعية الرئيسية في تخصصات (الطب النفسي، تخاطب وتربية خاصة، تنمية مهارات وتكامل حسي)، حيثُ تم تشخيص الحالات وتحديد البرامج العلاجية والتأهيلية المناسبة لكل حالة.

وأكدت المحافظ بدء تقديم الخدمات بالمركز وتوفير حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والتأهيلية لذوي الاحتياجات الخاصة. كما أعربت عن شكرها وتقديرها للجمعية الشرعية الرئيسية بالقاهرة، مثمنةً جهود التعاون المثمر لإنشاء وتجهيز المركز الذي بلغت تكلفته نحو 90 مليون جنيه، مُشيدةً بدوره المأمول في التخفيف عن كاهل الأسر وخدمة ذوي الهمم بالداخلة والمناطق المجاورة.