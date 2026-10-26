محافظ الوادي الجديد تتابع خطة تطوير وتنظيم الحركة المرورية بميادين موط

تفقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أعمال التخطيط و تنظيم الحركة المرورية بعددٍٍ من الميادين الرئيسية بمدينة موط، في مستهل جولتها التفقدية لمركز الداخلة، ضمن خطة متكاملة تنفذها المحافظة لتطوير وتحسين المنظومة المرورية بالميادين والمحاور الرئيسية بالمراكز، يرافقها العميد محمد عبد الرشيد مدير إدارة المرور، والأستاذ حامد محمد القائم بأعمال سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز.

حيث وجّهت المحافظ بمراجعة الإشغالات المحيطة بميداني الجمهورية والإسعاف وتقييم تأثيرها على حركة السير والرؤية المرورية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، كما شددت على سرعة استكمال تركيب الإشارات والعلامات المرورية، وفقًا للاشتراطات الفنية المعتمدة، بما يعزز السلامة المرورية ويدعم انسيابية الحركة بالميادين والشوارع المحيطة. مشيرةً إلى استكمال خطة التطوير لتشمل كافة المراكز بالتوازي بالتنسيق بين المحافظة وإدارة المرور.

وخلال الجولة، التقت المحافظ عددًا من المواطنين واستمعت إلى مطالبهم وملاحظاتهم، مؤكدةً أهمية دراستها من قِبل الجهات التنفيذية المختصة، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والحرص على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.