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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نقيب الصحفيين بالإسكندرية: الحياد أساس نزاهة العملية الانتخابية

نقيب الصحفيين بالإسكندرية
نقيب الصحفيين بالإسكندرية
أحمد بسيوني

أكد الأستاذ رزق الطرابيشي، نقيب الصحفيين بالإسكندرية، وقوفه على مسافة واحدة من جميع المرشحين في الانتخابات المقبلة، سواء على مقعد النقيب او مقاعد العضوية، مشددًا على أن الحياد يمثل أساسًا لنزاهة العملية الانتخابية، ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الزملاء.

وقال الطرابيشي إن جميع المرشحين من أبناء الجماعة الصحفية، وإن الهدف المشترك بينهم هو خدمة الصحفيين والدفاع عن مصالحهم المهنية، والعمل على تعزيز دور النقابة في تلبية تطلعات أعضائها.

وتمنى نقيب الصحفيين بالإسكندرية التوفيق لجميع الزملاء المرشحين، مؤكدًا أهمية أن تسود أجواء من الاحترام المتبادل والتنافس المهني المسؤول، بما يعكس وحدة الجماعة الصحفية بالإسكندرية وحرص أبنائها على مستقبل مهنتهم.

واختتم الطرابيشي بالتأكيد على أن مصلحة الصحفيين تظل الهدف الأسمى، وأن وحدة الصف الصحفي والعمل المشترك يمثلان ركيزة أساسية لخدمة الجماعة الصحفية والارتقاء بأوضاع أعضائها.

نقيب الصحفيين بالإسكندرية رزق الطرابيشي الانتخابات

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