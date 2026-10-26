خلافات حول عودة طليقته.. تجديدحبس المتهم بقتل حماه بالإسكندرية 15 يومًا

جددت جهات التحقيق بالإسكندرية حبس المتهم «م. ط»، المتهم بإنهاء حياة والد طليقته، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بقتله وإلقاء جثمانه داخل عقار تحت الإنشاء بمنطقة مساكن بشاير الخير، عقب استدراجه إلى شقة بمنطقة القباري بسبب خلافات عائلية.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بتغيب «ه‍. ج. ع»، البالغ من العمر 47 عامًا، ويعمل بائع خضروات، بعدما انقطع الاتصال به عقب توجهه إلى عمله بسوق الدخيلة، ما دفع أسرته إلى تحرير محضر بتغيبه، فيما بدأت الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها لكشف مصيره.

وكشفت التحريات أن المتهم، طليق ابنة المجني عليه، توجه إليه في مكان عمله، وأوهمه برغبته في إنهاء الخلافات القائمة بينهما والتوصل إلى اتفاق للصلح والعودة إلى زوجته السابقة، ثم اصطحبه إلى شقة بمنطقة القباري.

ووفقًا للتحقيقات، نشبت مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه داخل الشقة، تطورت إلى اعتداء بسلاح أبيض، أسفر عن إصابة الأخير بجرح طعني في الفخذ الأيمن أودى بحياته، وذلك على خلفية خلافات تتعلق برفض والد طليقته إتمام الصلح وعودته إلى ابنته.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم وضع جثمان المجني عليه داخل بطانية وجوال، ثم نقله إلى عقار تحت الإنشاء بمنطقة مساكن بشاير الخير، وأخفاه بالطابق الثاني العلوي، في محاولة لإبعاد الشبهات عنه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على الجثمان بإرشاد المتهم، الذي أرشد كذلك عن السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، فيما جرى التحفظ على السيارة المستخدمة في نقل الجثمان والمضبوطات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الأول ووالده وسائق سيارة أجرة على خلفية الواقعة، فيما ذكر المتهمان الآخران، وفقًا لما ورد بمحضر الضبط، عدم علمهما بارتكاب المتهم الأول جريمة القتل أو التخلص من الجثمان.

وتواصل جهات التحقيق استكمال إجراءاتها للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المسؤولية الجنائية لكل متهم، في ضوء التحريات والأدلة وأقوال المتهمين.