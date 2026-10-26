تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم

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تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم "الاثنين"، وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والمستثمرين الأفراد العرب، فيما مالت تعاملات المؤسسات العربية والمحلية والمستثمرين الأفراد الاجانب والمصريين نحو الشراء.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 47 مليار جنيه ليصل إلي مستوى 3.731 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 131.1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات سندات وأذون وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 8.4 مليار جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 1.66 % ليصل إلى مستوى 48416.94 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.23 % ليبلغ 15317.12 نقطة، وامتدت الانخفاضات إلى مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا، الذي تراجع بنحو 0.24% ليبلغ مستوى 21014.87 نقطة.