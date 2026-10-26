أحمد شلبي: استضافة البطولات العالمية تعزز جاذبية مصر وتدعم تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة

أكد الدكتور أحمد شلبي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أن استضافة الفعاليات الرياضية العالمية تعكس المكانة المتنامية لمصر على الساحة الدولية، وتسهم في تعزيز جاذبيتها السياحية والاستثمارية، بما يدعم توجه الدولة نحو تقديم وجهات متكاملة تجمع بين التنمية العمرانية والأنشطة الرياضية والترفيهية.

وأوضح شلبي أن مفهوم التطوير العقاري الحديث يتجاوز تشييد المباني إلى ابتكار مجتمعات عمرانية متكاملة توفر تجارب عالمية المستوى، وتعزز جودة الحياة وتشجع على ممارسة الرياضة والأنشطة المجتمعية، بما يرفع القيمة المضافة للوجهات العمرانية المصرية.

وأشار إلى أن استضافة جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز بمنطقة أهرامات الجيزة تمثل نموذجًا لقدرة مصر على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، والاستفادة من مقوماتها الحضارية والسياحية الفريدة لاستقطاب المشاركين والزوار من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف أن دمج الرياضة والترفيه ضمن منظومة التطوير العمراني يسهم في خلق مجتمعات نابضة بالحياة، ويعزز تنافسية السوق العقاري المصري وقدرته على تقديم تجارب تتوافق مع المعايير العالمية.

جاءت تصريحات شلبي بمناسبة اختتام البطولة العالمية بمنطقة الأهرامات، حيث شارك في مراسم تتويج الفائزين وتسليم جوائز القاهرة الكبرى، مؤكدًا أهمية الشراكات الدولية في نقل الخبرات وتعزيز مكانة مصر وجهةً للاستثمار والسياحة والفعاليات العالمية.