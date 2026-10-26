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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بنوك بريطانية تترقب زيادة الضرائب وسط توقعات بارتفاع أرباحها الفصلية

بنوك بريطانية
بنوك بريطانية
أ ش أ

تترقب البنوك البريطانية الكبرى إعلان نتائج مالية قوية للربع الثالث من العام الجاري بالتزامن مع استعداد الحكومة للكشف عن موازنتها الجديدة الأربعاء المقبل، وسط توقعات بزيادة الضرائب المفروضة على أرباح القطاع المصرفي.

ومن المقرر أن تعلن بنوك «لويدز» و«إتش إس بي سي» و«نات ويست» و«سانتاندير» نتائج أعمالها خلال الأسبوع الجاري، فيما يدرس وزير الخزانة البريطاني جون هيلي رفع الضريبة الإضافية على أرباح البنوك من 3 إلى 8 بالمئة، في خطوة من شأنها إلغاء تخفيض ضريبي سابق أقرته حكومة المحافظين.

وتشير توقعات المحللين إلى ارتفاع أرباح «لويدز» قبل الضرائب إلى 2.3 مليار جنيه إسترليني، مقابل 1.2 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بينما يُتوقع أن يسجل «نات ويست» أرباحاً تشغيلية قبل الضرائب تبلغ 2.2 مليار جنيه، دون تغيير عن العام السابق، بحسب تقرير لصحيفة "اندبندنت" البريطانية.

كما يُتوقع ارتفاع أرباح «إتش إس بي سي» قبل الضرائب إلى 9.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 7.3 مليار دولار قبل عام.

وكان بنك «باركليز» قد أعلن ارتفاع أرباحه قبل الضرائب بنسبة 12 بالمئة إلى 2.3 مليار جنيه إسترليني خلال الربع الثالث، بالتزامن مع خطط لخفض خمسة آلاف وظيفة خلال العام الجاري، في إطار إجراءات لخفض التكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وحذر محللون من أن زيادة الضريبة الإضافية قد تؤدي إلى تراجع أرباح البنوك بنحو 6 بالمئة، فضلاً عن التأثير على قدرتها التنافسية عالمياً، في حين اعتبر الرئيس التنفيذي لـ«باركليز» سي إس فينكاتاكريشنان أن أي زيادة محتملة ستكون قابلة للتحمل بالنظر إلى تنوع مصادر إيرادات البنك خارج بريطانيا.

وتأتي هذه التطورات في ظل مساعي الحكومة البريطانية لتعزيز إيراداتها وضبط المالية العامة، مع استمرار الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف الاقتراض والتحديات الاقتصادية.

البنوك البريطانية الكبرى الحكومة القطاع المصرفي

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