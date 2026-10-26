حتحوت يكشف تفاصيل رفض عموتة دخول عناصر جديدة في جهازه المعاون

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن موقف الحسين عموتة، المدير الفني، من فكرة إضافة عناصر جديدة إلى جهازه المعاون خلال الفترة المقبلة، والتوجه القائم داخل النادي.

وكتب هاني حتحوت عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«في النادي الأهلي، ما زال الحسين عموتة يرفض فكرة إضافة عنصر جديد إلى جهازه المعاون، رغم طرح المقترح عليه قبل بداية الموسم، بإضافة اسم مصري آخر إلى الجهاز الفني بجانب ياسر رضوان.

و أضاف رغم رفض عموتة، فإن الأهلي لا يزال متمسكًا بالمقترح، بهدف دعم الأفكار الفنية للفريق. وهناك محاولات مكثفة لإضافة محلل أداء تحديدًا إلى الجهاز المعاون للحسين عموتة خلال الأيام القليلة المقبلة»

حيث فاز الأهلي فى مباراه الأمس على كيتارا الأوغندي برباعية نظيفة على استاد القاهرة الدولي، ليؤكد تفوقه بعد فوزه ذهاباً في أوغندا بنتيجة 2-1 ويحجز مقعده بنجاح في دور المجموعات من البطوله القارية .