أمجد حسنين: بدء تنفيذ مشروع سكني باستثمارات 4 مليارات جنيه في السادس من أكتوبر

أكد المهندس أمجد حسنين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان العقارية، أن بدء الأعمال الإنشائية بمشروع «كلوب هيلز ريزيدنس» بمدينة السادس من أكتوبر يعكس التزام الشركة بتنفيذ مشروعاتها وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على جودة الإنشاءات وتقديم مجتمعات سكنية متكاملة.

وأوضح أن المشروع يمتد على مساحة 30 فدانًا، بإطلالة مباشرة على نادي الجزيرة الرياضي، ويضم وحدات سكنية متنوعة تشمل الشقق والفيلات المتصلة، بتصميمات معمارية تستهدف تحقيق التكامل بين الخدمات والمساحات السكنية.

وشهدت الأعمال انطلاق عمليات الحفر والتسويات الأرضية، بالتعاون مع شركة متخصصة في المقاولات، بموجب عقد تنفيذ تبلغ قيمته 4 مليارات جنيه، مع استهداف تسليم أولى الوحدات خلال عام 2028، والانتهاء من تسليم المرحلة الأخيرة في مارس 2029.

وأشار حسنين إلى أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية التوسع في غرب القاهرة، والاستفادة من الطلب على المجتمعات العمرانية التي تجمع بين الموقع المتميز والتصميم الحديث والقيمة الاستثمارية.

من جانبه، أكد المهندس محمد درة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة درة، أهمية التعاون بين شركات التطوير والمقاولات في تسريع معدلات التنفيذ والالتزام بمعايير الجودة.

ويعكس بدء تنفيذ المشروع استمرار النشاط العمراني بمدينة السادس من أكتوبر، ودور الاستثمارات العقارية في دعم قطاع التشييد وتوفير فرص عمل وتعزيز التنمية بالمناطق العمرانية الجديدة.