التعليم العالي: إطلاق مبادرة «دولة الابتكار» بـ500 مليون جنيه وتطوير البرامج الجامعية

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، بحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

في مستهل الاجتماع، قدم المجلس التهنئة للدكتور ناصر مندور لتجديد الثقة في سيادته لتولي منصب رئيس جامعة قناة السويس، متمنين لسيادته دوام التوفيق والسداد.

وثمن الوزير تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعدد من طلاب الجامعات، تقديرًا لما حققوه من إنجازات وجوائز متميزة على المستوى الدولي، في العديد من المجالات ومن أبرزها العمارة والبرمجة والهندسة والقيادة الطلابية والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

ووجه الوزير باستمرار جهود الجامعات في توعية الطلاب بضرورة الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعي، وتعزيز وعيهم بمخاطر الاستخدام غير المسؤول لها، والتصدي للشائعات والمعلومات المغلوطة، وتنمية مهارات التفكير النقدي والتحقق من المعلومات قبل تداولها، بما يسهم في ترسيخ الوعي المجتمعي لدى الطلاب.

كما وجه الوزير بسرعة تنفيذ المبادرات والتوصيات التي انتهى إليها منتدى مصر 2026، حيث إنه من المستهدف الانتهاء من إنشاء وتشغيل 27 جامعة أهلية وتكنولوجية في مختلف محافظات الجمهورية قبل نهاية عام 2030، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة «دولة الابتكار» بتكلفة تبلغ 500 مليون جنيه، بما يسهم في تحويل الأفكار المبتكرة إلى تطبيقات ومشروعات قابلة للتنفيذ.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير البرامج الأكاديمية من خلال لجنة عليا لتطوير التخصصات، تتولى بالتعاون مع الوزارة والمؤسسات المعنية رصد خريطة توزيع القوى العاملة في القطاعات الاقتصادية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ومقارنتها بتوزيع الطلاب على البرامج الدراسية، وتطوير البرامج على أساس الجدارات والمهارات، وإنشاء منصة رقمية لرصد احتياجات سوق العمل، وإتاحة تحديث البرامج الدراسية للجامعات المصرية، إلى جانب استحداث تخصصات علمية وبينية جديدة.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة استمرار دعم المهارات العملية للطلاب من خلال 39 مركزًا لدعم المهارات بالجامعات المصرية، وتنظيم المبادرات والفعاليات التي تربط طلاب السنوات النهائية وحديثي التخرج بالقطاع الصناعي والشركات، فضلًا عن الاهتمام بالحضور الدولي من خلال إنشاء فروع للجامعات المصرية في إفريقيا وآسيا والمنطقة العربية، وزيادة عدد فروع الجامعات الأجنبية في مصر الذي وصل عددها إلى 9 فروع، فضلًا عن توسيع الشراكات والاتفاقيات مع الجامعات الدولية المرموقة.

ووجه الوزير بسرعة التوسع في أعداد الأسرة بالمستشفيات الجامعية القائمة، وافتتاح مزيد من المستشفيات الجامعية بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشاد الوزير بتقدم مصر 3 مراكز في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026.

كما أشاد الوزير بما تحقق من إنجازات على صعيد تصنيف الجامعات دوليًا، ومنها إدراج 40 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي لعام 2027. ووجه الوزير بضرورة استمرار الجامعات في تقديم الدعم للباحثين لزيادة النشر العلمي في المجلات العلمية المرموقة؛ للارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية في كبرى التصنيفات العالمية.

واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر أكتوبر، وجاء في مقدمتها مشاركة الدكتور عبدالعزيز قنصوة في فعاليات الجلسة التي أقيمت بعنوان: "ماذا يتعلم أبناؤنا... وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟"، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، الذي عُقد تحت شعار "نظرة لليوم.. رؤية للغد"، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومشاركة واسعة لمختلف أطياف المجتمع المصري والحكومة من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والجهات التابعة لها، وكذا ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والخبراء والمفكرين، والمتخصصين، بالإضافة إلى الشخصيات العامة والسياسيين والمواطنين من مختلف الأطياف، واستعرض الوزير إنجازات تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة تطوير البرامج الأكاديمية وتعزيز التدويل وربط التعليم والبحث العلمي باحتياجات سوق العمل، وأشار الوزير إلى التوسع في منظومة التعليم العالي وزيادة عدد الجامعات إلى 131 جامعة إلى جانب 85 معهدًا، وارتفاع أعداد الطلاب بمنظومة التعليم العالي إلى 4 ملايين طالب، وارتفاع عدد المستشفيات الجامعية 154 مستشفى، ووصول الطاقة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية إلى 40,000 سرير، من بينها نحو 5,400 سرير للرعاية المركزة، وزيادة الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا إلى نحو 47,000 بحث، وكذلك زيادة عدد الجامعات المصرية المدرجة في تصنيف «التايمز للتعليم العالي» ليصبح 51 جامعة، وزيادة عدد الجامعات المصرية المدرجة في تصنيف «QS» ليصبح 18 جامعة، وزيادة عدد الجامعات المصرية المدرجة في تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية ليصبح 27 جامعة، وارتفاع نسبة الطلاب الملتحقين بالكليات العملية إلى 52%، والتوسع في دعم المهارات المهنية من خلال 39 مركزًا بالجامعات المصرية، واستحداث مسار الجامعات التكنولوجية وإنشاء 14 جامعة، واستحداث مسار أفرع الجامعات الأجنبية وإنشاء 9 أفرع، والاهتمام بتدويل منظومة التعليم العالي، مما ساهم في زيادة أعداد الطلاب الوافدين ليصل إلى 138 ألف طالب.

وسلط الدكتور عبدالعزيز قنصوة الضوء على زيارته لليابان، حيث شارك الوزير في الاجتماع السنوي الثالث والعشرين لمنتدى العلم والتكنولوجيا في المجتمع (STS)، كما شارك الوزير في لقاء استضافته مؤسسة Frontiers، كما عقد الوزير عدة اجتماعات هامة ومن أبرزها الاجتماع مع وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني، ووفد رفيع المستوى من شركة Elsevier، ورئيس الجمعية اليابانية لتعزيز العلوم، ونائب رئيس وكالة العلوم والتكنولوجيا اليابانية (JST)، ونائب رئيس جامعة توهوكو اليابانية، والرئيس والمدير التنفيذي لمعهد العلوم بطوكيو، والرئيس الأكاديمي لجامعة تسوكوبا اليابانية، ونائب الرئيس التنفيذي الأول للوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA والمسؤولة عن ملف الاستدامة، كما تفقد المعهد الوطني للتكنولوجيا باليابان KOSEN ومعهد طوكيو التابع للمعهد، ومركز سوكوبا التابع للمعهد الوطني للعلوم والتكنولوجيا الصناعية المتقدمة (AIST)، قاعدة طوكيو للابتكار حيث التقى برؤساء هذه المؤسسات، وتناولت هذه اللقاءات بحث آفاق تعزيز التعاون التعليمي والعلمي والبحثي والتكنولوجي بين مصر واليابان، وتبادل الخبرات، وتعزيز الشراكات التي تربط التعليم والبحث العلمي بالابتكار والتنمية.

وأشار الوزير إلى نتائج زيارته لفرنسا، حيث ألقى الدكتور عبد العزيز قنصوة كلمة مصر أمام الدورة 225 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بالعاصمة الفرنسية باريس، كما عقد الوزير سلسلة من اللقاءات الثنائية مع وزيرة التعليم الماليزية، ونائب وزير التعليم بجمهورية الصين الشعبية، ومستشار رئيس الوزراء الباكستاني، ورئيس جامعة CESI في باريس، ورئيس جامعة Aivancity الفرنسية، وتناولت الاجتماعات بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا، وتوسيع الشراكات بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية.

كما استعرض الدكتور عبدالعزيز قنصوة نتائج زيارته لبلجيكا، حيث زار الوزير جامعة بروكسل الحرة، كما عقد عدة لقاءات مهمة مع المفوضة الأوروبية لشؤون الشركات الناشئة والبحث والابتكار، والأمين العام لمؤسسة البحوث العلمية بإقليم فلاندرز (FWO) ببلجيكا، والأمين العام لمؤسسة FNRS البلجيكية، بالإضافة إلى ممثلي أكاديمية البحث العلمي البلجيكية (Belspo)، وتناولت اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون المصري البلجيكي في مجالات البحث العلمي والابتكار، وتطوير آليات التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية والقطاعات الصناعية والإنتاجية.

وعقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة اجتماعًا مع رئيسة المنطقة الدولية لشركة فيليبس، والرئيس التنفيذي للشركة في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، كما التقى الوزير عددًا من الباحثين المصريين الذين سبق لهم المشاركة في برامج تدريبية باليابان، لبحث سبل الاستفادة من خبراتهم المكتسبة، وتعزيز نقل المعرفة وتوظيفها في تطوير منظومة البحث العلمي والابتكار في مصر.

ونيابةً عن حكومة جمهورية مصر العربية، شهد الدكتور عبدالعزيز قنصوة احتفال سفارة جمهورية أوزبكستان بالقاهرة بالعيد الوطني والذكرى الخامسة والثلاثين لاستقلال أوزبكستان، كما عقد الوزير اجتماعًا مع وزير الأوقاف، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال بناء الوعي وترسيخ القيم الإيجابية، وتوظيف البحث العلمي والتقنيات الحديثة في تطوير الخطاب الدعوي.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس وافق على استضافة جامعة المنوفية لأسبوع شباب الجامعات الخامس عشر المقرر عقده في عام 2028.

واستعرض السيد قنديل القائم بعمل رئيس جامعة العاصمة مشروع «دولة المواهب الطلابية بالجامعات المصرية»، باعتباره منظومة قومية مقترحة لاكتشاف المواهب الطلابية وتنميتها ورعايتها، في ضوء مخرجات منتدى مصر 2026، بهدف تحويل القدرات الطلابية إلى إنجازات وإبداعات ومشروعات ومبادرات ذات قيمة.

واستمع المجلس إلى عرض قدمه الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط حول جهود اللجنة المشكلة لإعداد مقترح متكامل للملف الرياضي بالجامعات وعودة دوري الجامعات، بما يسهم في اكتشاف الموهوبين وتنمية مهاراتهم.

واستعرض المجلس تقريرًا قدمه الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، تضمن إعداد تصور لمنظومة المسرح الجامعي، يشمل عددًا من المسارات والمراحل وفق أسس علمية وفنية متخصصة، بالتعاون بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة، لافتًا إلى توفير ورش متخصصة في التمثيل والإخراج والإلقاء والكتابة ودراسة النصوص، مع التدريب على الإضاءة والسينوغرافيا والصوت والموسيقى والإدارة المسرحية.

واستعرض المجلس عدة تقارير من رؤساء جامعات القاهرة والسويس والمنوفية والمنيا وقنا والعريش وأسيوط وطنطا ومطروح والوادي الجديد وبني سويف تضمنت أفضل الأبحاث والمشروعات البحثية الابتكارية المتميزة، وذلك في إطار تعظيم الاستفادة من البحث العلمي والانتقال به إلى التطبيق والإنتاج، وتعظيم الاستفادة من الاقتصاد القائم على المعرفة، وربط البحث العلمي بالصناعة. ووجه الوزير بالبدء في تنفيذ المشروعات المتميزة القابلة للتطبيق، على أن تدعم الوزارة الى جانب الجامعات تنفيذها بما يدعم الاقتصاد القومي.

كما استعرض المجلس تقريرًا قدمه الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، تضمن النشرة الدورية الثالثة لبيوت الخبرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، واشتملت النشرة على القضايا المجتمعية وأولويات التنمية، وتوطين صناعة أدوية الأورام، والتقنيات الهندسية الداعمة للاستدامة البيئية، والزراعة الذكية والتنمية الزراعية المستدامة، والتشخيص الدقيق والعلاج المتقدم.

واستعرض الدكتور السيد قنديل، القائم بأعمال رئيس جامعة العاصمة، تقريرًا عن إنجازات الجامعة خلال الفترة من سبتمبر 2022 وحتى سبتمبر 2026.

كما استعرض الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، التقرير السنوي لأنشطة وإنجازات الجامعة للعام الجامعي 2025/2026.

واستعرض الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة قنا، تقريرًا تضمن إنجازات الجامعة خلال الفترة من أغسطس 2023 وحتى يوليو 2026.

وقدم الدكتور شريف العطار القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم تقريرًا تضمن عرض دراسة تشخيصية متكاملة لامكانات ومقومات جامعة الفيوم واشتملت على تقييم الأداء المؤسسي، والتحول الرقمي، والمنظومة الطبية، والجاهزية الإستراتيجية في ضوء الخطة الإستراتيجية للجامعة (2022-2027).

وأحيط المجلس علمًا بموافقة مجلس جامعة المنصورة على إطلاق جائزة جامعة المنصورة لريادة الأعمال وتأسيس الشركات الناشئة.