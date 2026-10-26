الصين ترسل أنثى باندا عملاقة إلى بلجيكا في إطار استمرار التعاون في مجال الحفاظ على هذا النوع

تعتزم الصين إرسال أنثى الباندا العملاقة "ران ران" إلى بلجيكا للانضمام إلى برنامج قائم للحفاظ على هذا النوع وإجراء البحوث العلمية، بموجب اتفاقية تكميلية وقعت بين "الجمعية الصينية للحفاظ على الحياة البرية" وحديقة حيوان "بيري دايزا" -وهي أشهر حديقة حيوان في بلجيكا- في سبتمبر 2026.

وذكر بيان صحفي صادر عن الجمعية، اليوم الاثنين، أن أنثى الباندا البالغة، التي ولدت في 31 مايو 2017، تخضع حاليا لرعاية "المركز الصيني للحفاظ على الباندا العملاق والبحوث ذات الصلة به".

وأشار البيان إلى أن الاتفاقية التكميلية بشأن التعاون في الحفاظ على الباندا العملاق وإجراء البحوث حوله جاءت نتيجة مشاورات ودية بين الصين وبلجيكا.

بموجب هذه الاتفاقية، ستوفر الصين لبلجيكا أنثى باندا عملاقا بالغة، تتمتع بصحة جيدة وذلك لمواصلة المشاركة في برنامج الحفاظ الثنائي الذي انطلق في فبراير 2014.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب عودة أنثى الباندا "هاو هاو" إلى الصين قبل الموعد المحدد في أواخر عام 2025، بعد أن عاشت في بلجيكا لمدة 11 عاماً، وفقا لما ذكرته الجمعية.

وأشارت الجمعية إلى أن انضمام "ران ران" سيساعد في الحفاظ على الرابطة المتعلقة بالباندا، والتي باتت رمزاً للصداقة بين البلدين.