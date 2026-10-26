مقتل شخصين وانقطاع الكهرباء عن عشرات آلاف المنازل جراء العاصفة "بويلو" في بريطانيا

لقي رجلان مصرعهما جراء سقوط أشجار بفعل العاصفة "بويْلو" التي اجتاحت مناطق واسعة من بريطانيا، مصحوبة برياح عاتية بلغت سرعتها 135 كيلومترا في الساعة، فيما تسببت في انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل، وإغلاق طرق وتعطيل خطوط للسكك الحديدية، إلى جانب حدوث فيضانات في بعض المناطق.

وأفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن تحذيرات جوية من المستوى البرتقالي، صدرت عن هيئة الأرصاد، بشأن الرياح لا تزال سارية في اسكتلندا وأجزاء واسعة من شمال إنجلترا حتى الساعة التاسعة مساء اليوم الإثنين، محذرة من مخاطر تهدد الحياة نتيجة تطاير الحطام وارتفاع الأمواج، وداعية السكان إلى البقاء في منازلهم قدر الإمكان.

وأوضحت الصحيفة أن رجلا يبلغ من العمر 60 عاما لقي مصرعه إثر سقوط شجرة في منطقة دومفريز وجالواي باسكتلندا، حيث وصلت الشرطة إلى موقع الحادث قبل ساعات، وأُعلن عن وفاته في المكان. وفي حادث منفصل، لقي شاب في العشرينيات من عمره مصرعه شمالي لندن، بعدما سقطت شجرة على سيارته أثناء سيرها. وأعرب كبير المفتشين جاي إلوود، من وحدة القيادة الشمالية الغربية بشرطة العاصمة، عن تعازيه لأسرة الضحية وأحبائه، واصفا الحادث بأنه مأساوي للغاية.

وشهدت مناطق شمال بريطانيا رياحا قوية تراوحت سرعتها على نطاق واسع بين 96 و113 كيلومترا في الساعة، فيما سجلت منطقة أرجيل وبوت سرعة بلغت 135 كيلومترا في الساعة، وسجلت منطقة سنودونيا 134 كيلومترا في الساعة، وجزر الهبريد الداخلية 132 كيلومترا في الساعة، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية البريطاني.

وأظهرت لقطات مصورة تدفق مياه الفيضانات عبر شوارع بلدة لارجز في شمال أيرشاير باسكتلندا، وسط تقارير عن ارتفاع منسوب المياه إلى مستويات غير مسبوقة في بعض الشوارع.

وعلى صعيد آخر، تسببت العاصفة في انقطاعات واسعة للكهرباء في اسكتلندا وشمال غرب إنجلترا. وأفادت رابطة شبكات الطاقة بأن فرق الصيانة نجحت في إعادة التيار الكهربائي إلى نحو 344 ألفا و900 مشترك، بينما ظل 82 ألفا و600 مشترك دون كهرباء منذ الأمس.

تأتي هذه التطورات في أعقاب انحسار العاصفة "أوستن"، التي كانت أول عاصفة تحمل اسما خلال الموسم الحالي، بعدما أثرت في جنوب غرب بريطانيا، قبل أن تضرب "بويْلو" مناطق أخرى برياح شديدة وأمطار تسببت في اضطرابات واسعة.