قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يستعرض المحاور الـ 5 للرؤية المصرية لتنمية إفريقيا
رئيس الوزراء يفتتح مستشفى السويس الجامعي..ويجري حوارا مع المرضى عن الخدمات
شخص يشعل النيران في نفسه داخل منزله بالدقهلية
مدبولي من السويس: حجم الجهد طوال الـ12 عاما الماضية كبير جدا.. ونواجه تحديات كثيرة
ريال مدريد يُعلنها: رونالدو توّج بأفضل نسخة للكرة الذهبية في التاريخ
في قمة موسكو.. الرئيس السيسي يطرح رؤية مصر لتنمية إفريقيا ويحذر من عسكرة البحر الأحمر
تطوير قناطر إسنا يخفض استهلاك الكهرباء 40% باستخدام أنظمة التحكم الذكي
الرئيس السيسي يشارك في أعمال القمة الروسية – الأفريقية الثالثة بموسكو
مدبولي: الدولة تستهدف التوسع في إنشاء مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا
برقم عالمي جديد .. طالب بجامعة قناة السويس يحصد ذهبية بطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف
رسائل الرئيس السيسي في موسكو: وحدة السودان خط أحمر.. والمياه العابرة للحدود جسر للتعاون لا للنزاع
الذهب عيار 21 يسجل أعلى مستوى في أكثر من 5 أسابيع وسط تحركات الدولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحسن الحالة الصحية للطفلة منة ضحية الاعتداء عليها من والدها بالإسكندرية

المجني عليها
المجني عليها
أحمد بسيوني

تحسنت الحالة الصحية للطفلة منة، البالغة من العمر 9 سنوات، التي تتهم والدها بالتعدي عليها بالضرب المبرح داخل منطقة بشاير الخير غرب الإسكندرية، وذلك بعد فترة من تلقيها الرعاية الطبية، حيث ظهرت في مقطع فيديو جديد تطمئن متابعي قضيتها على حالتها، مؤكدة أنها أصبحت أفضل مما كانت عليه عقب الواقعة.

وظهرت الطفلة خلال الفيديو وهي تتحدث عن حالتها الصحية، قائلة إنها «كويسة وبقت أحسن»، في رسالة طمأنة لمن تابعوا قضيتها وأبدوا تعاطفهم معها، بعدما أثار مقطع استغاثتها السابق موجة من الغضب والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم تحسن حالتها الصحية، عبّرت منة عن تمسكها بالحصول على حقها، مطالبة بمحاسبة والدها على ما تتهمه بارتكابه بحقها، كما طالبت بإعدامه، قائلة: «هاتوا لي حقي عشان خاطر كان هيموتني».

وأعادت كلمات الطفلة تسليط الضوء على الواقعة التي أثارت اهتمامًا واسعًا، وسط مطالبات بتوفير الحماية اللازمة لها ومحاسبة المسؤول عن إصاباتها، حال ثبوت الاتهامات المنسوبة إليه أمام جهات التحقيق والقضاء.

وبدأت تفاصيل القضية عقب تداول مقطع فيديو ظهرت فيه الطفلة وهي تستغيث بإحدى جاراتها، وتبدو عليها آثار إصابات متفرقة، الأمر الذي أثار حالة من الغضب بين المتابعين، ودفع إلى المطالبة بكشف ملابسات ما تعرضت له وضمان سلامتها.

وفي تصريحات سابقة، كشف محمود عاشور، شقيق والد الطفلة، تفاصيل عن الواقعة، متهمًا شقيقه بالتعدي على منة بالضرب بصورة متكررة، مشيرًا، بحسب روايته، إلى استخدام العصي وأدوات أخرى في الاعتداء عليها، فضلًا عن ادعائه تعرضها لخلع أظافرها باستخدام أسنان والدها.

وأوضح شقيق المتهم أنه ساوره القلق على الطفلة بعدما شاهد آثار الإصابات على جسدها، فقرر اصطحابها إلى أحد المستشفيات الخاصة لإجراء الفحوصات الطبية، قبل نقلها إلى مستشفى الميري لاستكمال الرعاية اللازمة، وفقًا لما ذكره.

وفي سياق التحقيقات، طلبت النيابة العامة إخضاع والد الطفلة للفحص بمصلحة الطب الشرعي، لبيان مدى تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة لكشف ملابسات الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تحركت عقب انتشار مقطع استغاثة الطفلة، وتم ضبط والدها على ذمة الاتهامات المنسوبة إليه، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق في القضية، وفحص الأدلة والتقارير الطبية والاستماع إلى أقوال الأطراف المعنية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المجنى عليها الطفلة منه الإسكندرية بشاير الخير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضراب في مدرسة خاصة بالمعادي

إضراب عن العمل بمدرسة خاصة بالمعادي بسبب ضعف مرتبات المعلمين

أسعار الدواجن

بعد ارتفاع الأعلاف.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

مشغولات ذهبية

سعر الذهب اليوم الخميس .. كم وصل عيار 21 الآن؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2026 لـ 11.5 مليون مستحق

الجريدة الرسمية

إسقاط الجنسية المصرية أحد مواليد أسيوط لإقامته خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية

حالة الطقس

أمواج تصل لـ 3 أمتار وأتربة.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس الخميس وأماكن الأمطار

نادر السيد

لن أتنازل عن حقوقي.. نادر السيد يخرج عن صمته بشأن أزمة أتشيمبونج مع الزمالك

الدولار

هل يصل إلى 64.36 جنيه؟.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يصطحب طلاب الجامعات بالسويس لزيادة وعي الشباب بما يجري على أرض محافظتهم

خلال ابتوقيع

هيئة الطاقة الذرية توقع ميثاق التحالف الوطني للتحلية من أجل الأمن المائي والغذائي

دير يحنس القصير يضم 3 طالبي رهبنة جدد

قبول ثلاثة طالبي رهبنة جدد بدير العذراء والقديس يحنس القصير بطريق العلمين

بالصور

أسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية

اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية
اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية
اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية

أعراض الفيروسات التنفسية.. 7 علامات تكشف الإصابة ومتى تصبح الحالة خطرا؟

أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟
أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟
أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟

تويوتا تستعد لمواجهة الثلوج بخمس سيارات معدلة بجنازير ضخمة

سنو هانتر Snowhunter
سنو هانتر Snowhunter
سنو هانتر Snowhunter

البرقوق.. فاكهة غنية بمضادات الأكسدة وتدعم صحة القلب

البرقوق ..فاكهة غنية بمضادات الاكسدة وتدعم صحة القلب
البرقوق ..فاكهة غنية بمضادات الاكسدة وتدعم صحة القلب
البرقوق ..فاكهة غنية بمضادات الاكسدة وتدعم صحة القلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد