تحسن الحالة الصحية للطفلة منة ضحية الاعتداء عليها من والدها بالإسكندرية

تحسنت الحالة الصحية للطفلة منة، البالغة من العمر 9 سنوات، التي تتهم والدها بالتعدي عليها بالضرب المبرح داخل منطقة بشاير الخير غرب الإسكندرية، وذلك بعد فترة من تلقيها الرعاية الطبية، حيث ظهرت في مقطع فيديو جديد تطمئن متابعي قضيتها على حالتها، مؤكدة أنها أصبحت أفضل مما كانت عليه عقب الواقعة.

وظهرت الطفلة خلال الفيديو وهي تتحدث عن حالتها الصحية، قائلة إنها «كويسة وبقت أحسن»، في رسالة طمأنة لمن تابعوا قضيتها وأبدوا تعاطفهم معها، بعدما أثار مقطع استغاثتها السابق موجة من الغضب والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم تحسن حالتها الصحية، عبّرت منة عن تمسكها بالحصول على حقها، مطالبة بمحاسبة والدها على ما تتهمه بارتكابه بحقها، كما طالبت بإعدامه، قائلة: «هاتوا لي حقي عشان خاطر كان هيموتني».

وأعادت كلمات الطفلة تسليط الضوء على الواقعة التي أثارت اهتمامًا واسعًا، وسط مطالبات بتوفير الحماية اللازمة لها ومحاسبة المسؤول عن إصاباتها، حال ثبوت الاتهامات المنسوبة إليه أمام جهات التحقيق والقضاء.

وبدأت تفاصيل القضية عقب تداول مقطع فيديو ظهرت فيه الطفلة وهي تستغيث بإحدى جاراتها، وتبدو عليها آثار إصابات متفرقة، الأمر الذي أثار حالة من الغضب بين المتابعين، ودفع إلى المطالبة بكشف ملابسات ما تعرضت له وضمان سلامتها.

وفي تصريحات سابقة، كشف محمود عاشور، شقيق والد الطفلة، تفاصيل عن الواقعة، متهمًا شقيقه بالتعدي على منة بالضرب بصورة متكررة، مشيرًا، بحسب روايته، إلى استخدام العصي وأدوات أخرى في الاعتداء عليها، فضلًا عن ادعائه تعرضها لخلع أظافرها باستخدام أسنان والدها.

وأوضح شقيق المتهم أنه ساوره القلق على الطفلة بعدما شاهد آثار الإصابات على جسدها، فقرر اصطحابها إلى أحد المستشفيات الخاصة لإجراء الفحوصات الطبية، قبل نقلها إلى مستشفى الميري لاستكمال الرعاية اللازمة، وفقًا لما ذكره.

وفي سياق التحقيقات، طلبت النيابة العامة إخضاع والد الطفلة للفحص بمصلحة الطب الشرعي، لبيان مدى تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة لكشف ملابسات الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تحركت عقب انتشار مقطع استغاثة الطفلة، وتم ضبط والدها على ذمة الاتهامات المنسوبة إليه، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق في القضية، وفحص الأدلة والتقارير الطبية والاستماع إلى أقوال الأطراف المعنية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.