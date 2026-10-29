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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الدكتور سويلم يبحث مع رئيس سلطة المياه الفلسطينية التعاون في التدريب وبناء القدرات

الدكتور هاني سويلم و الدكتور زياد الميمي، رئيس سلطة المياه الفلسطينية
الدكتور هاني سويلم و الدكتور زياد الميمي، رئيس سلطة المياه الفلسطينية
حنان توفيق

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ب بالدكتور زياد الميمي، رئيس سلطة المياه الفلسطينية، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال إدارة وتنمية الموارد المائية.

وأكد الدكتور سويلم اعتزاز مصر بأواصر الأخوة التي تجمعها بدولة فلسطين الشقيقة، وحرص الوزارة على مواصلة التعاون مع الجانب الفلسطيني، وتبادل الخبرات الفنية بما يسهم في دعم القدرات الفلسطينية وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية المتاحة.

واستعرض اللقاء فرص تعزيز التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات، من خلال البرامج التدريبية المتخصصة وتبادل الخبرات بين الكوادر الفنية بالجانبين، بما يدعم تطوير مهارات العاملين في مجالات تخطيط وإدارة وتنمية الموارد المائية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في مواجهة التحديات المائية.

كما تناول اللقاء بحث التعاون في إعداد الدراسات والتصميمات الفنية للسدود الخاصة بحصاد مياه الأمطار، والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار وتوفير موارد مائية تدعم احتياجات التجمعات المحلية والأنشطة التنموية.

وأشار الدكتور سويلم إلى أهمية مواصلة التنسيق بين المختصين بالجانبين لتحديد الاحتياجات التدريبية ومجالات التعاون ذات الأولوية، والعمل على ترجمتها إلى أنشطة وبرامج عملية، بما يعزز التعاون المصري الفلسطيني ويدعم جهود الإدارة المستدامة للموارد المائية.

موا البرامج التدريبية الجانب الفلسطيني

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