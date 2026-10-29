وزير الخارجية السغافوري يزور باكستان غدا

أعلنت وزارة الخارجية في سنغافورة، اليوم /الخميس/، أن وزير الخارجية، فيفيان بالاكريشنان، سيزور باكستان غدا الجمعة، وذلك تزامنا مع احتفال البلدين بمرور 60 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وذكرت وزارة الخارجية السغافورية، أن بالاكريشنان سيلتقي خلال زيارته إلى العاصمة إسلام آباد، بنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا في أعقاب مباحثاتهما.. حسبما ذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" الإخبارية.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية: "تؤكد زيارة الوزير بالاكريشنان إلى باكستان على عمق صداقة طويلة الأمد تربط بين سنغافورة وباكستان، والتي ترتكز على الاحترام المتبادل وروابط الألفة القوية بين شعبي البلدين".

وأضاف البيان: "ستوفر الزيارة فرصة سانحة لتعميق العلاقات الثنائية واستكشاف مجالات تعاون جديدة، تشمل إدارة الكوارث والابتكار والبحث العلمي، فضلا عن قطاع التعليم".

كما سيلتقي بالاكريشنان برئيس الوزراء الباكستاني، محمد شهباز شريف، والمشير سيد عاصم منير، قائد قوات الدفاع ورئيس أركان الجيش الباكستاني.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن جدول أعمال الزيارة يتضمن جولة في المركز الوطني للذكاء الاصطناعي التابع للجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا في باكستان، للاطلاع على أحدث تطوراته ومبتكراته في مجال الذكاء الاصطناعي.