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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط المتهمين بإدارة مصنع لإنتاج المخصبات الزراعية المغشوشة بالجيزة

الأسمدة
الأسمدة
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج وتعبئة الأسمدة الزراعية المغشوشة ومجهولة المصدر بنطاق محافظة الجيزة.


رصدت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بمشاركة الأجهزة المعنية بالوزارة قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية") بإدارة مصنع "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة باستخدام مواد خام مجهولة المصدر وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط القائمين على إدارته ، وضبط بداخله (3700 طن مواد خام ومنتج نهائى لأسمدة زراعية مغشوشة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر – خط إنتاج كامل).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية مصنع الأسمدة الزراعية

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