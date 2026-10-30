وكيلة صحة بالغربية تستعرض جهود «حياة كريمة» في تطوير الخدمات الصحية بوحدة نهطاي

استقبلت الدكتورة رشا محمود خضر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، المهندس حسام الدين عبده محمد، نائب محافظ الغربية، والوفد المرافق له من المشاركين في فعاليات ومبادرات «منصة حوار»، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وذلك خلال زيارتهم للوحدة الصحية بنهطاي، التابعة للإدارة الصحية بزفتى.

توجيهات صحة الغربية

وجاء ذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح

السيسي رئيس الجمهورية، والأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بشأن تطوير ورفع كفاءة الخدمات الصحية وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية.

تحرك تنفيذي عاجل

وتأتي الزيارة في إطار التعريف بجهود الدولة في تطوير الخدمات الصحية بالقرى، وتسليط الضوء على ما تقدمه المنشآت الصحية من خدمات طبية ووقائية للمواطنين، في القرى المستفيدة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رشا الخدمات الصحية المقدمة من خلال الوحدة الصحية بنهطاي، ودورها في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، ومتابعة صحة الأسرة، وتنفيذ المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض، إلى جانب جهود الفرق الطبية في التوعية والتثقيف الصحي، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية والحفاظ على الصحة العامة.

تحسين خدمات المواطنين



وتضمنت الزيارة التعريف بالدور الذي تقوم به المنشآت الصحية في دعم جهود التنمية المستدامة، وإتاحة الفرصة للمشاركين في «منصة حوار» للاطلاع عن قرب على الخدمات المقدمة للمواطنين، والتعرف على أثر المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في تطوير مستوى الخدمات الصحية وتحسين جودة الحياة بالقرى، فضلًا عن تعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين، وإبراز ما تحقق على أرض الواقع من جهود لتطوير الخدمات والارتقاء بمستوى المعيشة.

الحصول علي الخدمات الطبية

كما أكدت حرص مديرية الشؤون الصحية بالغربية على مواصلة تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والارتقاء بأداء وحدات الرعاية الصحية الأولية، بما يضمن سهولة حصول المواطنين على الخدمة الطبية، ويسهم في تحقيق أهداف المبادرات الرئاسية، والوصول بالخدمات الصحية إلى مختلف قرى المحافظة.