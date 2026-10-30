فوج جديد من بعثة مصر يتوجه إلى السنغال استعدادا لأولمبياد الشباب

غادر فوج جديد من البعثة المصرية، اليوم، متجهًا إلى السنغال، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات السفر، في إطار الاستعدادات النهائية للبعثة المصرية لخوض منافسات الدورة، المقامة خلال الفترة من 30 أكتوبر الجاري حتى 13 نوفمبر المقبل.

المصارعة.. سفر المدرب واللاعبين

وضم الفوج مصطفى أحمد، مدرب المصارعة، إلى جانب اللاعبين محمد حافظ وملك عبد الجليل، استعدادًا لخوض منافسات المصارعة الشاطئية بالدورة.

السباحة والووشو كونغ فو والتجديف

وفي السباحة، غادر عمرو جمال، مدرب المنتخب، برفقة اللاعب زين هشام، الذي يستعد للمشاركة في منافسات 50 و100 و200 متر فراشة.

كما ضم الفوج خلاف عبد العال، مدرب الووشو كونغ فو، واللاعبة سندس سنبل، إلى جانب هند عصام، مدربة منتخب مصر للتجديف، للانضمام إلى باقي أفراد البعثة والاستعداد لخوض المنافسات.

ويرأس البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026» محمد مطيع، الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للجودو، فيما يتولى البطل الأولمبي أحمد الجندي، لاعب الخماسي الحديث وعضو اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس لجنة اللاعبين باللجنة، منصب نائب رئيس البعثة، في إطار الاستعدادات المصرية للمشاركة في الدورة.

تنطلق دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026، غدا السبت، وسط متغيرات جديدة أعادت رسم خريطة المنافسة، وفرضت حسابات مختلفة على البعثة المصرية التي تخوض التحدي بـ45 لاعبًا ولاعبة يتنافسون في 19 لعبة رياضية.

وتأتي المشاركة في ظل قيود أعداد المشاركين التي فرضتها اللجنة المنظمة، وغياب ألعاب اعتادت الرياضة المصرية أن تجني منها ثمار التفوق، وفي مقدمتها رفع الأثقال والخماسي الحديث والكاراتيه، بما يقلص بعض فرص المنافسة على الميداليات ويجعل طريق منصات التتويج أكثر صعوبة.

وفي المقابل، يوفر دعم اللجنة الأولمبية الدولية، الذي يتضمن ألف دولار لكل لاعب ولاعبة وإقامة مجانية، فرصة لتخفيف الأعباء وإتاحة المجال أمام الأبطال لخوض تجربة أولمبية ثرية. وبين طموح التتويج وتحديات الواقع، تستهدف مصر حصد أربع ميداليات، في تقديرات تبقى مفتوحة على مفاجآت المنافسات وقدرة اللاعبين على تجاوز الحسابات المسبقة.

ولا تتوقف أهمية داكار عند حصاد الميداليات، بل تمتد إلى اكتساب الخبرات والاحتكاك بالمدارس الدولية وصقل المواهب الشابة، في اختبار حقيقي لقدرة الرياضة المصرية على تحويل الفرص المحدودة إلى إنجازات، وبناء جيل جديد يحمل طموحات المستقبل.