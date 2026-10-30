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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الفوز السابع على التوالي.. سيدات المقاولون العرب يواصلن الانتصارات بالدوري

سيدات المقاولون العرب
سيدات المقاولون العرب
أ ش أ

واصل الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي المقاولون العرب عروضه القوية ونتائجه المميزة في منافسات الدوري الممتاز، بعدما حقق فوزه السابع على التوالي على حساب مضيفه فريق رع للألعاب، بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب نادي مياه القاهرة ضمن منافسات الجولة الثامنة.

ونجح فريق سيدات المقاولون العرب في مواصلة سلسلة انتصاراته، محققًا العلامة الكاملة بالفوز في جميع مبارياته السبع منذ انطلاق المسابقة، ليؤكد الفريق استمراره فى صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 21 نقطة طموحاته في المنافسة بقوة على لقب الدوري، في ظل حالة الاستقرار الفني والروح العالية والانسجام بين اللاعبات.

فيما تجمد رصيد رع عند 6 نقاط في المركز الثاني عشر.

ويقود فريق المقاولون جهاز فني بقيادة هبة رزق المدير الفني، ومحمد زيادة المدرب العام، وعمر شكر مدرب حراس المرمى، وإيمان السيد المدرب المساعد، والدكتورة حبيبة مازن طبيبة الفريق، والدكتور عبدالله سوسة المعد البدني، وأحمد صفا المدير الإداري.

وفي مباريات أخرى أقيمت بنفس التوقيت والجولة، فاز الزمالك على مضيفه فريق سموحة 3-1 على ملعب نادي سموحة وبالم هيلز على ضيفه المصري البورسعيدي 5-0 على ملعب نادي بالم هيلز بفرع الشيخ زايد وتعادل وادي دجلة أمام ضيفه زد سلبيا على ملعب وادي دجلة بفرع النخيل وفاز البنك الأهلي على مضيفه مركز شباب الزهور 2-0 على ملعب مركز شباب الزهور.

وكان إنبي فاز أمس على ضيفه إس اي كا بثلاثية نظيفة في افتتاح مباريات الجولة الثامنة.

وتأجلت مباراة مسار ونظيره الأهلي بنفس الجولة بسبب مشاركة مسار في بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي تستضيفها مصر وتنطلق الأحد المقبل .

الفريق الأول لكرة القدم النسائية نادي المقاولون العرب منافسات الجولة الثامنة

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