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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزيرة التنمية المحلية تشهد حفل تخرج طلاب عدد من كليات جامعة حورس

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
أ ش أ

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم الجمعة، حفل التخرج لطلاب جامعة "حورس" من كليات الطب البشري والهندسة وطب الأسنان وإدارة الأعمال والعلاج الطبيعي والصيدلية، وذلك في الاحتفالية الكبري التي نظمتها الجامعة بحضور كل من الدكتور أحمد إبراهيم صابر رئيس مجلس الأمناء والمهندس زياد إبراهيم صابر نائب رئيس مجلس الأمناء ومحافظي مطروح ودمياط والدقهلية والدكتور السعيد عبدالهادي رئيس الجامعة وأعضاء مجلس الأمناء و هيئة التدريس بالجامعة ونواب رئيس الجامعة وأولياء الأمور ونواب المحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والوزراء السابقين و رؤساء الجامعات و أمين المجلس الأعلى للجامعات.


وشهدت فعاليات الاحتفالية عرض طابور دخول الخريجين تلاه كلمة ممثلي الخريجين وفيلم تسجيلي عن الدكتور إبراهيم صابر وكلمة رئيس مجلس الأمناء ورئيس الجامعة الذين توجهوا بالشكر إلى الدكتورة منال عوض لحرصها على مشاركتهم احتفالية الجامعة اليوم بجانب الحضور الكريم من جميع القيادات العلمية والمحافظين.


وتخللت فعاليات الاحتفالية تكريم عدد من الضيوف وأوائل الخريجين والطلاب المتميزين في الأنشطة.


من جانبها، أعربت وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن سعادتها بحضور حفل تخرج جامعة "حورس".. مشيرة إلى أنها تعتاد سنوياً المشاركةَ في هذا الاحتفال، مشيدة بدور الراحل الدكتور إبراهيم صابر، مؤسس ورئيس مجلس أمناء جامعة "حورس"، الذي رحل عن دنيانا؛ فقد كان يحرص دائماً على استقبالنا في هذا الحفل الرائع، حاملاً رؤية وطنية مخلصة لبناء صرح تعليمي يُخرجُ عقولاً تنيرُ المستقبل، مضيفة أنه علي الرغم من غيابه بجسده، فإن روحَهُ المعطاءة، وأثَره النبيل، ومسيرته الحافلة بالعمل التعليمي والمجتمعي ستظلُّ حاضرةً في وجداننا وفي كل نجاح تُحققه هذه الجامعة العريقة.


وتوجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بكل التقدير إلى أولياء الأمور.. وقالت إن "فرحة هذا اليوم هي قبل كل شيء ثمرةُ تعبكم وسهركم، ودعواتكم، وتضحياتكم العظيمة التي لا تُقدَّر بثمن".. كما وجهت حديثها للخريجين قائلة "إن التخرج ليس نهاية المطاف، بل هو البداية الحقيقية؛ بداية مرحلة تُترجمون فيها ما تعلمتموه إلى واقع يُسهم في بناء نهضة مصر وتنميتها الشاملة والحديثة".

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية كليات الطب البشري

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