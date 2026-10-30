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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع أسعار النفط وصدور بيانات التضخم الأمريكية

أسعار الذهب
أسعار الذهب
أ ش أ

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، مع ارتفاع أسعار النفط وصدور بيانات تضخم أمريكية قوية، مما عزز احتمالات إقدام البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت لاحق العام الجاري.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليصل إلى 4000.54 دولار للأوقية، كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.5% لتسجل 4010.10 دولار. وكان المعدن النفيس في طريقه لتسجيل ثاني انخفاض شهري متتالٍ.

وارتفع التضخم في الولايات المتحدة خلال سبتمبر، مع ارتفاع ما دفعه المستهلكون مقابل البنزين والسلع الأخرى، الأمر الذي دعم توقعات الاقتصاديين بزيادة أسعار الفائدة خلال ديسمبر.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، مما يجعله أقل جاذبية للمستثمرين مقارنة بالأصول التي تحقق عوائد.

ووفقًا "لأداة فيد ووتش" التابعة لبورصة شيكاجو التجارية، يقيم المتداولون حاليًا احتمالات رفع أسعار الفائدة في ديسمبر عند نحو 75%.

وفي أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط اليوم ، وكانت تتجه نحو تسجيل مكاسب للشهر الرابع على التوالي، بعدما سلط هجوم استهدف ناقلة نفط في مضيق هرمز الضوء على مخاطر الإمدادات الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وفي سياق آخر، أظهرت بيانات صدرت اليوم أن معدل التضخم الأساسي السنوي في العاصمة اليابانية طوكيو تجاوز بكثير المستهدف البالغ 2% الذي حدده البنك المركزي الياباني، مما يعكس تصاعد الضغوط التضخمية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.6% لتصل إلى 51.53 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 1.9% إلى 1459.75 دولار، كما هبط البلاديوم بنسبة 1.4% ليسجل 992.37 دولار للأوقية.

وكانت المعادن الثلاثة تتجه جميعها نحو تسجيل خسائر على أساس أسبوعي وشهري.

أسعار الذهب أسعار النفط بيانات تضخم أمريكية قوية

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