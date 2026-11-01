تعرف على النتائج الكاملة للجولة الأولى بدوري رجال الطائرة

انتهت منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للموسم الجديد لدوري رجال الكرة الطائرة 2026-2027.

وشهدت الجولة الأولى في المجموعة الأولى فوز الأهلي على وادي دجلة بنتيجة 3-0، كما فاز القناة على سموحة بنتيجة 3-1، وانتصر 6 أكتوبر على الشرطة بنتيجة 3-1.

أما المجموعة الثانية شهدت فوز الزمالك على نظيره الطيران بنتيجة 3-0، وفاز طلائع الجيش على الترسانة بنتيجة 3-0، كما فاز ايسترن كومباني على الصيد بنتيجة 3-0.

وشهدت المجموعة الثالثة فوز هليوبوليس على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-2، وفاز مصر للبترول على دلفي بنتيجة 3-1، بينما فاز بتروجت على المقاولون العرب، بنتيجة 3-0.

وفي المجموعة الرابعة فاز سبورتنج على هليوليدو بنتيجة 3-2، وفاز قارون على الشمس بنتيجة 3-2، وفاز الزهور على الجزيرة بنتيجة 3-2.