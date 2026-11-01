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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعرف على النتائج الكاملة للجولة الأولى بدوري رجال الطائرة

اتحاد الطائرة
اتحاد الطائرة
عبدالله هشام

انتهت منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للموسم الجديد لدوري رجال الكرة الطائرة 2026-2027.

وشهدت الجولة الأولى في المجموعة الأولى فوز الأهلي على وادي دجلة بنتيجة 3-0، كما فاز القناة على سموحة بنتيجة 3-1، وانتصر 6 أكتوبر على الشرطة بنتيجة 3-1.

أما المجموعة الثانية شهدت فوز الزمالك على نظيره الطيران بنتيجة 3-0، وفاز طلائع الجيش على الترسانة بنتيجة 3-0، كما فاز ايسترن كومباني على الصيد بنتيجة 3-0.

وشهدت المجموعة الثالثة فوز هليوبوليس على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-2، وفاز مصر للبترول على دلفي بنتيجة 3-1، بينما فاز بتروجت على المقاولون العرب، بنتيجة 3-0.

وفي المجموعة الرابعة فاز سبورتنج على هليوليدو بنتيجة 3-2، وفاز قارون على الشمس بنتيجة 3-2، وفاز الزهور على الجزيرة بنتيجة 3-2.

دوري رجال الكرة الطائرة كرة الطائرة الأهلي وادي دجلة القناة

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