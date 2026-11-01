الصحة: فوز 19 مستشفى بجوائز دولية من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، حصول مستشفياتها على 19 جائزة دولية مقدمة من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية (WSO) بالشراكة مع مبادرة Angels، تقديراً لتميزها والتزامها بأعلى معايير الجودة والسرعة في تشخيص وعلاج مرضى السكتة الدماغية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، إن هذا الإنجاز يعكس حرص الوزارة على تطوير المستشفيات ورفع كفاءة خدمات رعاية مرضى السكتة الدماغية، بما يشمل سرعة التشخيص والتدخل العلاجي وكفاءة بروتوكولات إعادة تدفق الدم وإذابة الجلطات وفحص البلع وتقديم الرعاية الشاملة داخل الوحدات المتخصصة.

وأوضح الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للشئون العلاجية أن الجوائز تنقسم إلى ثلاثة مستويات (ماسية وبلاتينية وذهبية)، حيث حصلت ثماني مستشفيات على الجائزة الماسية وهي (السنبلاوين العام ودكرنس العام وكفر الدوار العام والمحلة العام والمنزلة العام ومنوف العام وإيتاي البارود العام وصدر دمنهور) بينما نالت ست مستشفيات الجائزة البلاتينية وهي (القناطر الخيرية المركزي وعين شمس العام وشبرا العام وكفر الشيخ العام وطنطا العام وأجا المركزي)، فيما حصلت مستشفى ميت غمر المركزي على الشهادة الذهبية.

ثلاث جوائز ماسية لـ«الشيخ زايد التخصصي»

ومن جانبها، أشارت الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة إلى حصول مستشفيات الأمانة على ثلاث جوائز ماسية لـ«الشيخ زايد التخصصي» و«المنصورة الدولي» و«15 مايو»، تقديراً لتميزها في تقديم خدمات رعاية مرضى السكتة الدماغية وفق المعايير الدولية.

وكانت الوزارة قد أعلنت فوز مستشفى مبرة مصر القديمة التابعة للمؤسسة العلاجية بالجائزة الماسية ليصل الإجمالي إلى 19 جائزة.

وتعتمد المنظمة العالمية للسكتة الدماغية في منح جوائزها على تقييم مؤشرات طبية متكاملة تشمل سرعة التشخيص والتدخل وكفاءة الإجراءات والالتزام بالبروتوكولات الإكلينيكية وتوفير الرعاية المتخصصة.

ويؤكد هذا الإنجاز التزام الفرق الطبية والإدارية بتطبيق أعلى معايير الجودة، بما يسهم في تحسين فرص التعافي والحد من المضاعفات والإعاقات طويلة الأمد، ويجسد جهود الوزارة في تطوير وحدات السكتة الدماغية ورفع كفاءة الكوادر الطبية على مستوى جميع المستشفيات.