قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يؤكد للرئيس العراقي دعم مصر الراسخ لأمن واستقرار بغداد
أخبار التوك شو | الرئيس السيسي يعلن إطلاق احتفالية إعادة الإعمار الأفريقية..انهيار في أسعار الذهب.. نصائح قبل شراء الأجهزة الكهربائية
والد لامين يامال يكشف اسم نجله الحقيقي ويوجه رسالة قوية لمنتقديه
كيف تحول الواي فاي في بيتك إلى سرعة الصاروخ بـخطوات بسيطة؟
بالتعاون مع ألمانيا.. تجهيز 50 مدرسة في مصر وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية
وزير التعليم يستقبل بطلة تحدي القراءة العربي بمكتبه ويكرمها
القناة 12 الإسرائيلية: تقديرات بعودة الحرب مع إيران خلال أيام أو أسابيع
القبض على أدمن صفحة لبيع الأسلحة البيضاء على السوشيال ميديا
منح الطالبة ميار عثمان لقب سفيرة القراءة في معرض الكتاب المقبل
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات التعليم والمستشفيات الجامعية
حتى الزبالة رفضت حكومة نتنياهو.. مكبات إسرائيل تنهار تحت أكوام القمامة
وزير التعليم: إنشاء 103مدرسة مصرية يابانية يلتحق بها ما يزيد على 31 ألف طالب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

«خطة النواب» توافق على تمويلين دوليين بـ172 مليون دولار.. التفاصيل والأهداف

الدكتور محمد سليمان
الدكتور محمد سليمان
فريدة محمد

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان، على اتفاقيتين للتعاون والتمويل الدوليين تستهدفان دعم الموازنة العامة للدولة، وتعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي، ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية في إدارة الملفات المالية والاقتصادية، بإجمالي تمويل ومساهمات يبلغ 172 مليون دولار.

تتعلق الاتفاقية الأولى بقرض قيمته 170 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي، لتمويل المرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي، في إطار مساندة الموازنة العامة للدولة ودعم الإصلاحات الهادفة إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

170 مليون دولار لدعم القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد

ويستهدف البرنامج دعم جهود الدولة في تهيئة مناخ أكثر ملاءمة لنشاط الشركات والاستثمار، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، إلى جانب دعم الإصلاحات المرتبطة بتنويع مصادر النمو الاقتصادي، بما يسهم في توسيع قاعدة النشاط الإنتاجي وتحسين بيئة الأعمال.

ويأتي التمويل في إطار برامج التعاون بين مصر وبنك التنمية الإفريقي، التي تستهدف مساندة أولويات الإصلاح الاقتصادي والتنمية، من خلال توفير التمويلات اللازمة لدعم السياسات والإجراءات الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد وتحفيز الاستثمار.

مليونا دولار لتعزيز القدرات الفنية عبر برنامج «ميتاك»

كما وافقت اللجنة على الاتفاقية الثانية الخاصة بالمساهمة في تمويل المرحلة الخامسة من برنامج المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي «ميتاك» (METAC)، بقيمة مليوني دولار.

ويقدم المركز المساعدة الفنية وبرامج بناء القدرات للدول المشاركة في المنطقة، خاصة في مجالات إدارة المالية العامة والسياسات الضريبية والإدارة المالية والإحصاءات الاقتصادية، بما يدعم تطوير المؤسسات الحكومية ورفع كفاءة الكوادر العاملة بها.

وتستهدف المساهمة في تمويل المرحلة الجديدة استمرار الاستفادة من الخبرات الفنية التي يقدمها المركز، وتعزيز قدرات المؤسسات المعنية على تطوير السياسات الاقتصادية وتحسين أدوات إدارة الموارد العامة، بما ينعكس على كفاءة الأداء المؤسسي وإدارة الملفات المالية والاقتصادية.

وتأتي موافقة لجنة الخطة والموازنة على الاتفاقيتين في إطار دعم برامج التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، والاستفادة من التمويلات والخبرات الفنية في مساندة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز كفاءة إدارة المالية العامة وتنمية القطاع الخاص.

مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة الدكتور محمد سليمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

الدولار

55 قرشا.. هبوط قوي في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

جنيهات ذهب

الجنيه الذهب يخسر 2240 جنيها.. هبوط قوي في أسعار المعدن الأصفر بمصر

الاهلي

قرار مُفاجئ من الأهلي بشأن تدعيم الجبهة اليمنى في الموسم الجديد

ايزنكوت

القائمة العربية المشتركة ترفض شروط آيزنكوت الأربعة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

برشلونة

نتيجة مباراة برشلونة ضد «ألافيس» اليوم في الدوري الإسباني .. ملخص وأهداف

ترشيحاتنا

اخبار السيارات

أخبار السيارات | لامبورجيني ريفويلتو 2026 بقوة تتجاوز 1000 حصان.. كيف تم استعادة بوجاتي تشيرون بقيمة 3.3 مليون دولار

مبيعات السيارات الجديدة في فرنسا ترتفع 7% في أكتوبر الماضي مدفوعة بالسيارات الكهربائية

مبيعات السيارات الجديدة في فرنسا ترتفع 7% في أكتوبر الماضي مدفوعة بالسيارات الكهربائية

جوجل تطلق تحديثاً أمنياً

جوجل تطلق تحديثاً أمنياً طارئاً لمتصفح "كروم 156" لسد 21 ثغرة أمنية

بالصور

18 سنة زواج انتهت بخسارة بيت الأحلام.. تفاصيل قصة نسمة عثمان

نسمة عثمان
نسمة عثمان
نسمة عثمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد