استشهاد 4 فلسطينيين إثر قصف "الاحتلال الإسرائيلي " مناطق مختلفة في قطاع غزة

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استشهد 4 فلسطينيين، صباح اليوم الاثنين، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مناطق مختلفة في قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى،وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بوصول شهيد وعدد من المصابين بعد قصف طيران الاحتلال المسير منزلا شرق قرية المصدر وسط قطاع غزة ،كما استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، إثر قصف الاحتلال منطقه الياباني شمال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأعلن مستشفى ناصر في مدينة خان يونس، وصول شهيد ومصابين إلى المستشفى جراء قصف مسيرة للاحتلال خيمة تؤوي نازحين قرب مفرق بئر 19 في منطقة المواصي غرب المدينة.

وفي السياق، أعلن مجمع ناصر الطبي، استشهاد مواطن فلسطيني متأثرًا بجروح أصيب بها بقصف طيران الاحتلال نقطة هيئة المعابر قبل أيام بمواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.