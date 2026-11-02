ميرسك للشحن: خدمة أخرى ستستأنف رحلاتها عبر قناة السويس

قالت ‌مجموعة ميرسك ​للشحن ​اليوم الاثنين إن ⁠خدمة ​أخرى من ​خدماتها المشتركة للحاويات ​مع ​شركة هاباج-لويد ستستأنف ‌رحلاتها ⁠عبر قناة السويس، في ​إطار ​عودتهما ⁠التدريجية ​إلى استخدام ​الطريق ⁠المختصر بين ⁠آسيا ​وأوروبا.

مجموعة ميرسك للشحن

وفي سياق متصل، لفت نور ندا، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية ، في تصريحات سابقة، إلى أهمية المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، معتبرًا أنها تمثل فرصة لتعزيز الاستثمارات المشتركة، ودعم توجه روسيا نحو التوسع في الأسواق الأفريقية.

وأوضح أن موقع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمنحها أهمية كبيرة في حركة التجارة العالمية، ويتيح للمستثمرين الاستفادة من الموقع المصري للوصول إلى أسواق متعددة.

واختتم ندا بالتأكيد على ضرورة استعداد الاقتصاد المصري للتحديات الإقليمية والدولية، والعمل على استثمار الفرص التي تتيحها الشراكة مع روسيا، خاصة في قطاعات الطاقة والصناعة والتجارة، بما يدعم زيادة الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.