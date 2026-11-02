مواعيد مباريات اليوم الإثنين 2 نوفمبر والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب العالم اليوم الإثنين 2 نوفمبر 2026 إقامة مجموعة من المواجهات القوية في مختلف البطولات والمسابقات حيث تتجه الأنظار إلى قمة الاتحاد السعودي والعين الإماراتي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة في مواجهة تشهد ظهور المدافع المصري رامي ربيعة مع الفريق الإماراتي.

كما تتواصل الإثارة في الملاعب الأوروبية بمواجهة نيوكاسل يونايتد وإيفرتون في ختام منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي إلى جانب عدد من المباريات القوية في الدوريات الإسباني والإيطالي والفرنسي والتركي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

نيوكاسل يونايتد × إيفرتون – 10 مساء – beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ديبورتيفو لاكورونيا × أوساسونا – 10 مساء – beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

ساسولو × فيورنتينا – 7:30 مساء.

أتالانتا × بارما – 9:45 مساء.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

لوريان × ستاد بريست – 9:45 مساء – beIN Sports HD 5.

مواعيد مباريات الدوري التركي

جنتشلربيرليجي × ألانيا سبور – 7 مساء.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة

باختاكور × النصر – 3:45 مساء – beIN Sports HD 2.

السد × الأهلي – 6 مساء – beIN Sports HD 1.

الوصل × القوة الجوية – 6 مساء – beIN Sports HD 2.

تراكتور × نيفتشي – 6 مساء – beIN Sports HD 3.

الاتحاد × العين – 8:15 مساء – beIN Sports HD 3.

الغرافة × القادسية – 8:15 مساء – beIN Sports HD 1.