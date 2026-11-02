أمين "التعاون الخليجي" يبحث مع المبعوث الأممي إلى اليمن جهود تعزيز الأمن

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، في مقر الأمانة العامة بالرياض، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج آخر تطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار فيها.

وأكد البديوي - وفقا لما أوردته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليجي العربية - موقف مجلس التعاون الثابت والراسخ في دعم الجمهورية اليمنية، ومساندة كل ما من شأنه الحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، ودعم الجهود الهادفة إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار، بما يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق نحو مستقبل يسوده الأمن والعيش الكريم والتنمية والازدهار.