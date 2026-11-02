القادم يحتاج ضبط النفس.. فتحي سند يحذر من تكرار أزمات المنتخب

أشاد الناقد الرياضي فتحي سند بطريقة تعامل المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، مع الأزمة التي جمعت حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، ومحمد صلاح، قائد المنتخب، مؤكدًا أن معالجة الموقف اتسمت بالحكمة، رغم اختلاف الآراء حول بعض المواقف السابقة.

وكتب فتحي سند عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«تتفق أو تختلف مع المهندس هاني أبو ريدة، إلا أن معالجته لأزمة حسام حسن مع محمد صلاح كانت حكيمة، وتعامل معها وما سبقها من مطبات مشابهة بطولة بال شديدة ترفع الضغط، القادم يحتاج ضبط النفس لأن الوضع لا يحتمل أكثر».

وتأتي تصريحات فتحي سند في ظل حالة الجدل التي أثيرت بشأن العلاقة بين حسام حسن ومحمد صلاح، وما صاحبها من تساؤلات حول طبيعة التعامل مع الأزمة خلال الفترة الماضية.

وشدد الناقد الرياضي على أهمية احتواء الخلافات وتجنب تصاعد الأزمات، في ظل حساسية المرحلة المقبلة وحاجة المنتخب الوطني إلى الاستقرار والتركيز، بما يخدم مصلحة الكرة المصرية