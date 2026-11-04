هجوم سيبراني يربك بنكًا فرنسيًا.. وتحرك عاجل لاحتواء الاختراق

أعلن بنك كريدي موتويل أركيا التعاوني الفرنسي، اليوم الأربعاء، تعرضه لهجوم إلكتروني مكّنه من تنفيذ معاملات احتيالية، مؤكدًا أن أموال العملاء لم تتأثر بالهجوم.

هجمات إلكترونية تجتاح أوروبا



وقال البنك في بيان إن حجم الأموال المتضررة جراء الهجوم لا يزال قيد التقييم، لكنه أوضح أن الخسائر لا تشكل تهديدًا للقوة المالية للمجموعة أو متانة وضعها المالي، دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن المعاملات الاحتيالية.



وأوضح كريدي موتويل أركيا أن الهجوم جرى احتواؤه، وأن العمليات المصرفية بدأت في العودة إلى طبيعتها، مؤكدًا أن أصول العملاء لم تتأثر. وأضافت المجموعة أنها أبلغت السلطات المعنية فور اكتشاف الهجوم.



ويتكون بنك كريدي موتويل أركيا من اتحادات كريدي موتويل في منطقتي بريتاني وجنوب غرب فرنسا، إلى جانب بنوك محلية تابعة ونحو 40 شركة فرعية.



ويبلغ عدد عملاء البنك 5.8 مليون عميل، فيما تصل قيمة أصوله إلى 211.5 مليار يورو (237.51 مليار دولار)، ما يجعله مؤسسة مالية فرنسية كبرى، رغم أن حجمه أقل بكثير من بنوك مثل بي إن بي باريبا وسوسيتيه جنرال.



وحذرت الجهات التنظيمية منذ فترة طويلة من مخاطر الهجمات الإلكترونية، لا سيما مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، في ظل تزايد استهداف المؤسسات المالية من جانب القراصنة.



وكانت سرقة عملات مشفرة بقيمة 6.3 مليار دولار من منصة التداول بينانس الأسبوع الماضي، يُعتقد أنها أكبر عملية سرقة مالية في العالم على الإطلاق.



وبعيدًا عن القطاع المالي، تواجه شركات في أنحاء أوروبا موجة جديدة من الهجمات الإلكترونية التي تستهدف الثلاجات المتصلة بالإنترنت.